黎智英助手Mark Simon入稟台地檢　控告葉一堅等違法出售台蘋

台灣《蘋果日報》再掀交易風波。據台媒《菱傳媒》13日報道，壹傳媒創辦人黎智英的助手Mark Simon代表香港壹傳媒主要股東，入禀台北士林地檢署，控告台蘋代表人葉一堅、執行長吳玉愛、財務長諶讚鑫涉嫌違法出售台蘋給港商黃浩、潘杰賢。



葉一堅今年6月公開宣稱，旗下台灣《蘋果新聞網》完成出售，由港商黃浩與17Live創辦人潘杰賢以15億元新台幣收購，但香港壹傳媒公司清盤人隨後發公告否認同意買賣。

報道指，Mark Simon在告發狀指出，針對台蘋出售一事，香港壹傳媒的股東們事先從未被告知，也從未授權任何人出售台蘋資產，「我長期擔任相關公司董事，代表持有香港壹傳媒相關公司相當比例股權的股東，為維護壹傳媒公司及其他股東權益，所以出面向士林地檢署提起告發。」

告發狀指出，葉一堅等人出售台蘋分公司資產的行為，根本未經過總公司同意也從未通知總公司。告發狀更指，葉一堅、吳玉愛與諶讚鑫疑似私自與黃浩、潘杰賢商議出售台蘋資產，未告知總公司；甚且疑拿出售資產作為交換條件，接受新買家安排換取新公司職位及榮譽頭銜等利益，3人行為已觸犯最重可判刑5年的《刑法》背信罪，葉一堅、吳玉愛與諶讚鑫更可能因涉嫌意圖掩飾或隱匿犯罪所得，另觸犯《洗錢防制法》等罪嫌。