台空軍節｜台軍：22架次解放軍軍機飛台海周邊　10架次越台海中線

台灣「國防部」今（14）日表示，截至傍晚5時止，共偵獲解放軍軍機22架次在台海周邊活動，其中10架次逾越海峽中線，1架次進入西南空域。適逢8月14日空軍節，蔡英文總統今日透過Facebook（臉書）發文，感謝空軍捍衛空防辛勞，向正在執行勤務的每一位空軍戰士致敬。



台灣軍方發布新聞稿指出，偵獲解放軍軍機22架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次)、解放軍軍艦6艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布的「台海周邊空域空情動態」顯示，逾越海峽中線的包括4架蘇愷30，2架殲10，2架殲11，2架殲16，1架空警500則進入西南空域。

蔡英文表示，捍衛領空是空軍的職責和使命，從過去到現在，台灣的領空都是由一群不分晝夜、堅守崗位的第一線空軍弟兄姐妹守護著，「謝謝過去所有捍衛家園的空軍戰士，也向正在執行勤務的每一位空軍戰士致敬」。

她指出，這段期間面對解放軍軍機侵擾，空軍不分日夜，隨時待命升空，「前幾天，我也特地到空軍作戰指揮部，透過視訊的方式，為各飛行聯隊加油打氣」。轟隆隆的引擎聲，就是我們國軍，守護民主自由的聲音，不只是空軍，台軍片刻都沒有鬆懈，全力加強戒備，守護台灣安全。

最後，蔡英文在貼文中寫道，台軍的任務很繁重，也很辛苦，謝謝台軍守護大家的生活，大家一起做台軍最堅強的後盾，為台軍加油。

適逢「八一四空戰」勝利85周年，台灣軍方Facebook「國防部發言人」今日發布貼文表示，「感謝過去所有捍衛家園的英雄，為國家與人民犧牲奉獻，也為正在守護這個時代的每一位空軍戰士說聲『加油 』！」

台軍指出，「面對當前解放軍的侵擾，空軍不分日夜堅守崗位、加強戒備，不僅讓國人安心，更是要讓世界看見，國軍守護國家的決心。」

1937年，淞滬戰役爆發，空軍於8月13日發出第一號作戰命令，調遣各部隊到前線準備攻擊；8月14日，第4大隊飛赴杭州保衛筧橋。日軍方面，則由鹿屋航空隊於台北起飛，分別前往筧橋及廣德機場轟炸。

8月14日下午，空襲警報聲大作，第4大隊大隊長高志航，率隊分途攔截，在敵強我弱下，表現威武不屈奮戰精神，歷經空中纏鬥，最終大獲全勝，打破日軍「不可戰勝」神話。此戰役中，空軍成功阻止日軍摧毀機場的意圖，鑑於當天是首次空戰勝利，國民政府於1937年明訂為「空軍節」，紀念此一極具意義的戰役。