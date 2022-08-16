國安局長陳明通指導林智堅論文　台大：今學年度起不再授課

有台灣第一學府之稱的國立台灣大學，日前認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。台大校方今日（16日）證實，林智堅的指導教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課。



台大9日召開記者會，宣布學術倫理審定委員會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

後續包括國民黨等都召開記者會，呼籲林智堅的指導教授陳明通辭去國家安全局長職務以及台大教職，接受學術倫理調查。

台大今以文字回應向傳媒證實，國家發展研究所教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課。由於陳明通是兼任教授，並非辭職。

林智堅曾經表示，「堅定向前」不僅是這次選舉的口號，「更是我們的行動原則」。過程中即使遇到亂流，但不會影響我們的堅定的腳步。一步一腳印，認識這座城市，感受這座城市的熱情與魅力。（林智堅Facebook）

據早前報道，民進黨選對會本月12日召開臨時會議，林智堅隨後在民進黨中央召開記者會宣布退選。民進黨下午2時30分召開記者會對外說明決議內容。

林智堅說，他不願意因為個人不足和缺陷，造成團結台灣的進步力量陷入泥沼，因此選擇離開桃園市長選舉戰場，即將在另一戰場捍衛自己的清白。他表示，很抱歉，無法完成任務，半途成為傷兵，離開戰場。對於民進黨立委鄭運鵬一肩扛起，他充滿感激。