九合一大選｜因論文抄襲風波　林智堅退選桃園市長　 鄭運鵬接棒

桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，繼遭台大認定國發所論文抄襲、撤銷碩士學位後，風波未息，選對會今日（12日）召開臨時會議，林智堅隨後在民進黨中央召開記者會宣布退選。民進黨下午2時30分召開記者會對外說明決議內容。

林智堅在記者會表示，他不願意因為個人不足和缺陷，造成團結台灣的進步力量陷入泥沼，因此選擇離開桃園市長選舉戰場，即將在另一戰場捍衛自己的清白。



林智堅說，很抱歉，無法完成任務，半途成為傷兵，離開戰場。對於民進黨立委鄭運鵬一肩扛起，他充滿感激。

民進黨秘書長林錫耀說，林智堅在中午向選對會表達為捍衛個人清白，必須離開選舉戰場。選對會經過充分討論，也體認如果持續被論文議題糾纏，讓選舉失焦走調，絕非應有格調，因此選對會成員予以同意，也全力支持林智堅為個人清白繼續奮戰到底。

據《ETtoday》報道，面對林智堅國發所碩論被台大認定抄襲一事，台灣總統蔡英文10日在民進黨中執會表示，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，「要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」，但傳出林智堅赴中華大學學倫會說明時「情況不樂觀」（按：林智堅在中華大學的論文亦涉嫌抄襲），因此民進黨11日中午臨時召開選對會，討論桃園選情。