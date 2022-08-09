台大：民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲論文　撤銷碩士學位

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台大校方今（9）日上午指建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。



台灣媒體《中央社》報道，民進黨桃園市長參選人林智堅遭控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲。台大7月底召開學術倫理審定會，本預定2個月內完成審議。

台大今日上午臨時召開記者會，校長管中閔等人出席，向外界說明相關進度。校方認林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

林智堅下午3時與競選總幹事鄭運鵬、律師黃帝穎在民進黨中央黨部召開記者會回應，並委任律師團針對台大學倫會審定有關林智堅碩士論文案所涉學倫會之審定、組織及程序不符程序正義及比例原則。

他的聲明提到，蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀；倫會審定違反行政程序法第9條規定客觀義務；學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正；學倫會之組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。

林智堅曾經表示，「堅定向前」不僅是這次選舉的口號，更是我們的行動原則。過程中即使遇到亂流，但不會影響我們的堅定的腳步。一步一腳印，認識這座城市，感受這座城市的熱情與魅力。（林智堅Facebook）

台大社科院長蘇宏達也說明審定會調查經過，並公布調查經過8要點和審定會的4大決議，確定林智堅抄襲余正煌及撤銷學位的始末。

調查經過：

1.簽署保密及迴避聲明書。

2.全程保密，所有委員不受訪，不對外發言。

3.專案報告。

4.電腦比對。

5.逐小節比對。

6.邀請三位關係到校說明(邀林智堅及陳明通各三次、余正煌二次，最後僅余正煌到場一次說明)。

7.密集開會：組專家學者團，常討論一整天。

8.無記名投票。



審定會4大決議：

1.確認林智堅論文和余正煌論文存在違反學術倫理之抄襲。

2.確認林智堅論文抄襲余正煌論文，違反學術倫理且情節重大。

3.「不同意」余正煌論文抄襲林智堅論文。

4.針對林智堅論文抄襲確定，審定委員決議，依據國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點第11點，撤銷林智堅碩士學位。



台灣大學台大今日刊出新聞稿，強調「學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。」

台大校長管中閔表示。這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害。

他說，台大深信：沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以臺大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽。請社會大眾信任臺大處理學術事務的能力，也尊重臺大的專業判斷。

對此事件，國民黨在今日午間刊出新聞稿，表示：「台大給出的審議結果，證明林智堅嚴重違反學術倫理、個人誠信也完全破產，其在社會審視過程中依然不斷狡辯、隱瞞事實，做出傷害台灣學術聲譽的不良示範，林智堅與其師、國安局長陳明通都應該知所進退，蔡英文總統也應公開向社會大眾鄭重道歉。」

國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷今日表示，尊重台大學倫會審查結果，強調各方都應尊重學術自主，莫再以政治力干預學術，同時表示林智堅已經「誠信破產」，反問民進黨應該要思考是否要挺林挺到底。