蔡英文贈彭明敏褒揚令：民主自由是台最大資產　賴清德稱一生傳奇

台灣前總統府資政彭明敏4月辭世，總統蔡英文今（14）日親頒褒揚令，感謝他一生為台灣的付出奉獻。她說，「走在追求公義的道路，你辛苦了！台灣的主權、尊嚴、民主、自由就交給我們繼續守護」。

台灣副總統賴清德表示，「感謝總統府前資政彭明敏對台灣民主、主權的打拚，也祈禱彭明敏在天之靈，繼續守護著台灣的每個世代，讓台灣成為一個更民主、更現代、更重視人權的國家。」



蔡英文今天出席在台灣基督長老教會濟南教會舉辦的「彭明敏教授百歲紀念禮拜暨頒贈總統府前資政彭明敏先生褒揚令」活動，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都出席。

蔡英文親頒褒揚令給彭明敏家屬，她並全程以台語致詞指出，彭明敏是優秀的學者，也是大家敬愛的民主前輩，他出生在不穩定的時代，經歷過戰爭，也看過很多不公平的事情，他也是一個國際知名學者，有讀書人的堅持。

她說，彭明敏認同民主自由的理念，無法接受威權統治，為了自己的信念、為了台灣的民主，他勇敢站出來、對抗威權，雖然經過判刑、坐牢，甚至在海外度過很長的時間，但他從頭到尾，仍然堅持自由價值，沒有放棄過。

她指出，彭明敏可以說是台灣推動民主過程中，很重要的前輩，台灣民主化以後，他仍心心念念台灣的民主發展，彭明敏說過民主自由人權不是天生的，是前輩拼命、犧牲爭取來的，是台灣人民無價的資產。

她感謝彭明敏一生為台灣的付出、奉獻，並表示面對變動的時代，全世界很多民主國家，受到威權國家壓迫，挑戰讓我們一再想起彭教授的提醒，民主自由是台灣最大的資產，也是這一代台灣人一定要團結守護的價值。

「走在追求公義的道路，你辛苦了！台灣的主權、尊嚴、民主、自由就交給我們繼續守護」她說

台灣副總統賴清德晚間透過Facebook指出，彭明敏充滿傳奇、起落的一生，就是台灣追求民主、獨立、自主的歷史縮影，彭明敏主張台灣應建立責任政府、保障基本人權，卻在當時，被威權政府列為黑名單，並流亡海外23年，但也因此將被壓抑許久的台灣人心聲，帶到國際社會。

他表示，彭明敏一生不畏威脅，彭明敏的精神與信念，將永遠留在每一位台灣人的心中，支持著台灣守護「主權」、尊嚴，讓台灣這座堅韌之島，能自信地面對未來的各項挑戰。

彭明敏原籍高雄，出生於台中大甲，二次大戰期間留學日本東京帝大時遭空襲美機炸斷左臂，戰後返台入台大政治系，1952年取得加拿大麥基爾大學航空法碩士，1954年取得法國巴黎大學博士學位，返台後任教於台大，1961年任台大政治系主任。

1964年與學生魏廷朝、謝聰敏發表「台灣人民自救運動宣言」，遭國民黨政府逮捕，判刑8年，1965年蔣介石在國際輿論壓力下下令特赦，獲釋後遭嚴密監視，1970化裝逃亡瑞典，旋抵美國，任教密西根大學；曾任台獨聯盟主席，台灣人公共事務協會（FAPA）會長，亞太民主協會理事長。

1992年返台，19974年成立彭明敏文教基金會，1996年代表民進黨競選台灣總統，1996年成立建國會，擔任會長，2000年受邀出任總統府資政，並接任亞洲太平洋自由民主聯盟秘書長。2006年獲頒日本關西學院大學名譽博士學位。

2014年共同發起成立《民報》，受聘榮譽顧問。2016年與陳永興醫師同獲北美洲教授協會頒發廖述宗教授紀念獎。