台媒稱夏立言訪陸前報備將見汪洋　陸委會：與事實不符

台媒《鏡週刊》報道稱國民黨副主席夏立言訪陸前與陸委會主委邱太三直接聯繫溝通，包括向陸委會報備將會見到中共高官汪洋等人，台灣陸委會今日（16日）回應稱，報道與事實不符。



陸委會今日（16日）下午發布新聞稿表示，針對有報道涉及國民黨與邱太三溝通等節，與事實不符，陸委會也未對外公布雙方談論內容，傳媒亦沒有就此向陸委會查證或詢問。

對於這次國民黨率團赴陸，陸委會表示，考量中共對台針對性軍演等複合性施壓，破壞台海現狀及圖謀侵犯主權等之際，政府雖已沒有權限禁止渠等赴陸，但確實在第一時間向國民黨方面表達勸阻，此時並非赴陸交流妥當時機。

夏立言曾任馬英九政府時期的陸委會主委。（楊家鑫攝）

陸委會重申，盼此刻朝野團結一致，共同面對中共對台全面性、系統性的危害，明確反映社會民意強烈反對其粗暴武力威嚇的聲音，以維護台灣整體利益。

《鏡週刊》16日引述知情人士報道，夏立言與邱太三直接電話聯繫，告知此行將會見到全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等中共官員。報道指，邱太三勸阻認為不宜在此敏感時刻行動，對岸此時同意國民黨登陸，對外有緩解國際譴責聲浪的用意，對內還可分化台灣內部。可依照原規劃拖到24日以後再成行，屆時軍演應已結束；但藍營高層未答應。