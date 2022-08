大陸制裁新一批「台獨」頑固分子　陸委會：非法無效

中共中央台辦今日(16日)宣布對新一批7名「台獨」頑固分子實施制裁。台灣陸委會對此回應指,「制裁非法無效」。



新列入「台獨」頑固分子清單的人員,包括台灣駐美代表蕭美琴等7人。(Taiwan in the US Facebook)