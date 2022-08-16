大陸制裁新一批「台獨」頑固分子　陸委會：非法無效

中共中央台辦今日（16日）宣布對新一批7名「台獨」頑固分子實施制裁。台灣陸委會對此回應指，「制裁非法無效」。



新列入「台獨」頑固分子清單的人員，包括台灣駐美代表蕭美琴等7人。（Taiwan in the US Facebook）

對於這次制裁，陸委會16日下午表達嚴正抗議與不滿，並強調，「正當台灣人民堅定支持與各國正常往來互動之際，對岸此舉無異只為宣洩內部混亂情緒、恫嚇台灣及國際社會，意圖破壞民主自由、製造對立不安，完全欠缺正當合法性、更背離台灣民意，其與台灣及世界的距離已越來越遠。」

陸委會又指，大陸連日對台作為已嚴重破壞台海現狀及衝擊區域安全，並稱制定所謂清單等破壞兩岸關係的極其不友善行徑，「終極目標就是在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會譴責反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協退讓。」

陸委會還稱，對於大陸動輒強制威脅、侵犯的常態作為，「政府將評估事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施，同時檢視其透過兩岸交流、政治干預企業經營的可能影響，以確保國家安全與民眾權益。」

陸委會最後指，政府仍將積極與國際社會合作，「正告中共方面切勿再升高兩岸敵意、立即停止自欺欺人的錯誤行徑，並為可能後果自負其責。」

據早前報道，中共中央台辦發言人公布新一批被列入「台獨」頑固分子清單人員，包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等7人，宣布禁止他們本人及家屬進入大陸和香港、澳門，並限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作。