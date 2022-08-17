柬埔寨詐騙｜4個月內近50人被安排出境　人蛇集團在台負責人落網

台灣有人蛇集團以高薪誘騙受害者到東南亞工作，有受害者到埗後慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。

台灣刑事局中部打擊犯罪中心昨（16日）表示，不足4個月已有近50人被安排出境。警方周一（15日）拘捕人蛇集團在台女負責人及3名男子，涉嫌以高薪誘騙受害者赴柬埔寨等國工作，並成功攔截5名受害人出境。



刑事局中部打擊犯罪中心稱，警方鎖定一個專業分工的人蛇集團，集團成員在Facebook、Instagram等社交平台張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。

警方清查發現，有受害者遭誘騙前往柬埔寨後遭拘禁，後因身體不適才能回台，亦有受害者仍被囚禁在柬埔寨，犯罪集團要求家屬交40萬元（新台幣，下同，折合約10.4萬港元）贖金才願意放人。

警方稱，人蛇集團在台的張姓女負責人，5月初陸續指示其他成員負責接送、辦理護照、核酸檢測（PCR）及訂購機票等工作，每招募安排1名受害人出境至柬埔寨，就可獲10萬元（折合約2.6萬港元）報酬，安排到泰國則可領取1萬元至1.6萬元（折合約2600至4000港元）不等報酬。

警方周一在台北、台中、高雄三地行動，拘捕3名涉案男子，並通知張女到案，現場查扣手機、受害人護照、證件、筆記本等不法事證物。警方指，全案將分別以組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。