柬埔寨詐騙｜台24歲男成「豬仔」亡　遺體照僅見頭部疑器官遭摘

近來台灣人受高薪誘惑，赴柬埔寨打工遇上詐騙案件頻傳，許多人到當地後慘遭暴力對待。有受害人家屬於16日（周二）表示，其24歲家人赴柬埔寨2個月後身亡，家人只能見到死者頸部以上的遺照，懷疑是被摘除器官後慘死。



綜合台媒《ETtoday新聞雲》、《中時新聞網》等報道，立法委員周春米、伍麗華16日召開記者會，會上有3位受害人家屬現身，陳述家人赴柬埔寨經過及現況。

其中一名已過世的受害人是一名花蓮原住民，為24歲男性，今年6月前往柬埔寨打工，7月間家人發現死者被人蛇集團控制，需招攬台灣人到柬埔寨工作。家人透過死者招攬同學的對話得知，死者疑似良心不安，還寫了一句「希望你不要來」。

死者家屬於本月5日得知消息，死者早已於1日身亡。疑似人蛇集團先稱死者是喝下毒酒逝世，但有時又稱死者是吸毒過量。家屬收到一張死者口吐白沫、已經明顯死亡的照片，但畫面全侷限在頸部以上，故懷疑死者是被摘除器官慘死。由於遺體已在當地火化，家屬只收到一罈骨灰，故無從得知確切死因。

伍麗華表示，人蛇集團不可能輕易放人，受害者或要付2萬美金贖人，不然就需騙更多人前來；如果做不到，女性可能被轉賣從事性工作，男性可能會被摘器官。