台8旬老婦屍體被兒子雪藏家中5年　孫女脫口「阿嬤在冰箱」揭發

台灣新北市蘆洲警分局周二（16日）晚通報，八里一名8旬老婦病逝後，其兒子疑因沒錢處理後事，遂將屍體放在冰箱暫時冷藏，結果竟一放就放了近5年。據悉，該駭人聽聞的事件之所以曝光，源於死者孫女脫口向社工稱「阿嬤在冰箱」。而社會局周三（17日）表示，該蔣姓老婦為低收入身分，有喪葬補助，不可能因家貧無力殮葬，懷疑其兒子不除戶的動機是持續詐領社會福利補助。



警方周二傍晚5時許接報，指八里區有民宅冰箱中放置了遺體，於是派員前往查看，結果果然在民宅的冰箱中發現87歲的老婦遺體。經查，老婦生前曾因病住院，後來被66歲兒子接回家中照護，但沒多久就病逝。其子疑因家貧沒有錢辦理後事，只好把遺體放到冰箱暫置，詎料竟一放就是近5年。

據警方目測，屍體無外傷且完整，初判無他殺嫌疑，除派鑑識人員進行採證外，警方也先將遺體送往殯儀館冰存，並報請檢察官相驗，釐清死因。

事發社區。（聯合報）

據社會局消息，事件之所以曝光，源於家防中心周二接獲學校通報，指有女學生疑遭父親責打致身上有多處瘀挫傷，市府社工於是介入調查與訪談，結果在與涉事女童談論生活背景時，對方赫然透露家中冰箱冰存著阿嬤的遺體。由於消息駭人聽聞，社工與老師立即通報警方，並偕同一起前往察看，終揭發事件。目前，女童情緒尚未穩定，其已被暫時安置在適合處所，並聲請保護令。

周三，社會局長張錦麗表示，當局嚴正駁斥死者兒子的因家貧無力喪葬才會將母親冷藏在冰箱5年的說法，因死者為低收入戶身分，喪葬均會由政府補助，絕不會出現子女無力殮葬之事。且初步調查顯示，家屬並未通報移除死者戶籍，6年來一直有領取其低收入戶身分的補助。

另據八里區當地里長表示，里辦公處運用垃圾焚化爐回饋金辦理旅遊活動時，死者兒子也有參加，互動期間並未發現異狀，也未接獲鄰居通報死者已經過世。

故此，市府認為死者兒子供稱無力殮葬而將遺體冷藏在冰箱，應是刻意隱瞞，藉此持續詐領相關社會福利補助，不過實際狀況仍要由檢警調查釐清。