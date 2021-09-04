甘肅7歲女童慘遭猥褻殺害　屍體吊2米高樹上　同村9歲男童成疑犯

甘肅慶陽鎮原縣姜曹村在2018年曾經發生一宗命案，7歲女童曹某遭人猥褻、殺害，並且屍體被以膠繩吊在約2米高的樹上，同村另一名9歲男童貝小勝（化名）被警方認定是兇手。

小勝家人不滿意警方的調查結果，甚至連受害人家屬都表示不相信。小勝家人此後一直上訪，但鎮原縣檢察院日前向鎮原縣人大會常務委員會匯報相關信訪的辦理結果，指覆查結論維持認定案件沒有問題。

小勝父親強調不能接受這個結論，還會繼續申訴。



曹某遭人猥褻、殺害，並且屍體被以膠繩吊在約2米高的樹上。（澎湃新聞）

案發在2018年4月22日，根據警方披露的細節，當天下午3時許，小勝與祖父前往離家2.5公裡外的山溝採藥，小勝在5時許獨自回家。小勝約10分鐘後離家外出前往自家打輾場，途中遇到獨自一人的曹某。小勝叫上曹某一起玩，追跑過程中小勝將曹某推倒在地，坐在腿上將曹某的衣領向下拉，並用隨身攜帶藍色筆在胸部上亂畫。曹某大聲哭泣，試圖阻止但不成功。小勝為防止曹某繼續哭泣被人發現，就用手掐住曹某的頸部致其窒息死亡。警方提到，小勝在曹某死後有猥褻屍體，然後在自家窯洞找來一根繩子，將曹某吊在樹上。

警方在情況報告中有詳細說明認定小勝為疑犯的過程。警方一方面在當地採集149份血液樣本，與案發現場提取的繩索上DNA作比對。警方發現其中2人高度一致，該進一步採集相關所有家族成員DNA送檢，最終確定小勝有作案嫌疑。另一方面，警方在傳喚小勝時，曾經對其先後7次訊問，小勝每次均作出有罪供述。此外，警方有安排現場模擬實驗及進一步調查相關證人，最終認定小勝涉嫌故意殺人。

對於此案，內地傳媒採訪曹某的父親曹金鵬，他表示女兒與小勝身高相約，都只有1.2米左右，「一個和我女兒差不多高的小孩要把人掐死，還吊到2米多高的樹上，連我都不相信。」 曹金鵬認為，真兇或許另有其人，「你隨便去問村裡哪個人，都不會相信小勝能殺死我女兒。」曹金鵬更稱，曹姜兩家雖然住得很近，但小勝很少與曹某一起玩耍。曹家人不相信小勝是兇手，但就極度懷疑當時陪同在小勝身邊的祖父。

鎮原縣檢察院最新向鎮原縣人大會常委會，匯報小勝家人信訪的辦理結果，維持認定案件沒有問題。（頭條新聞）

小勝家人就此案多次前往各個部門申請覆議，及至2021年4月，甘肅省檢察院向小勝家人送達書面答覆函，認為曹某被害確是小勝所為，事實清楚、證據確實，鎮原縣公安局偵辦案件程序合法。小勝父親拒絕簽字，認為答覆函未解釋清楚疑點，只有結論性的內容，希望透過信訪啟動異地調查，找到真相。