台灣疫情｜增逾2.4萬本土病例多33死　官方預期下周疫情反轉上升

台灣中央流行疫情指揮中心今日（17日）公布，當地新增24669宗新冠肺炎本土個案，新增111宗中重症，境內重症累計破萬宗，並再多33人死亡。另增204宗境外輸入個案。指揮中心指揮官王必勝表示，雖然本周確診數持平，但北部疫情開始攀升，預期下周起，疫情將現反轉上升，尤其北部較為明顯，疫情增加較快。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡個案年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，32宗具慢性病史、23宗未接種3劑疫苗，17人年齡超過80歲。中重症方面，新增2宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），其中一人是無慢性病、年僅1歲的男童，其7月29日確診，8月10日起出現咳嗽、高燒、流鼻水、嘔吐及活力食慾下降，14日赴急診就醫，檢查有結膜炎、喉嚨紅腫，診斷MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前病況穩定，住一般病房觀察。

據統計，今年1月至8月16日，本土輕症、無症狀個案累計4866808宗，佔99.54%；中症累計12467宗，佔0.25%；重症累計10046宗，佔0.21%。死亡累計8653人。

當地新增本土個案數較上周同期增幅約4.2%，總體疫情持平。不過指揮中心預估，本土個案數已經降至谷底，可見未來病例數隨時可能回升，疫情高峰確實可能在9月底、10月初發生，若嚴峻，單日恐增6萬宗確診。

王必勝表示，預期下周起，當地疫情將現反轉上升，尤其北部較明顯，未來哪個區域疫情較嚴重，受到未感染人口百分比、疫苗施打率、人口稠密度等因素影響，但台灣面積不大，交通相當方便，研判疫情差異不大。他又指，預計新一波疫情的確診者絕大多數都是從未確診過民眾，提醒民眾趁著近期再次熟悉快篩陽性通報確診程序。