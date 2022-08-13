台灣疫情｜增2.1萬本土病例　官方回應逾78萬劑疫苗「不翼而飛」

台灣中央流行疫情指揮中心公布，當地今日（13日）新增21056宗新冠肺炎本土病例，增加106宗中重症，再多40人死亡。另增233宗境外輸入病例。



新增中重症包括72宗中症、34宗重症，而新增死者年齡介於30歲至90多歲以上。指揮中心發言人莊人祥介紹，是日新增本土病例較前一天減少約700宗、3.2%，但較上周六（6日）略增加約1300宗、6.6%。若以整周（8月7日至13日）計算，跟前一周相比增加約1300多宗、0.9%，屬於持平。

同時，台灣新增4宗兒童重症，分別為1宗哮吼、3宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。患者皆沒有接種疫苗，年齡介於1到5歲。其中年紀最小的為一名沒有慢性病史的1歲男童，屬哮吼個案。其8月9日起陸續出現發燒、呼吸急促有雜音等症狀，當天通報確診，10日到急診，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，轉入加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，現在仍於加護病房治療中。

目前，台灣累計166宗12歲以下兒童重症，為27宗腦炎、21宗肺炎、3宗敗血症、9宗哮吼、96宗MIS-C、1宗心肌炎、3宗共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6宗到院前死亡；上述個案已有27人死亡，為10宗腦炎、5宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及6宗到院前死亡。

高端疫苗逾78萬劑不翼而飛？指揮中心回應

另一方面，今年3月，當局採購的500萬劑高端疫苗全數到貨。據食藥署官網記載，去年8月到今年3月，高端共交付45批次疫苗進行封緘，總數5664743劑。

不過國民黨立委萬美玲質疑，高端疫苗交貨量和使用、庫存總量出現重大落差，逾78萬劑疫苗「不翼而飛」。

蔡英文總統今年1月前往台大醫院接種第3劑高端疫苗，以表對本土疫苗的信心。（資料圖片）

據了解，去年6月通過緊急授權（EUA）前，高端表示會免費贈送20萬劑。按照合約，高端總供貨量應為520萬劑左右，相當於有46萬餘劑屬「超供」。而截至今年8月8日，高端疫苗已接種2967109劑，捐贈索馬利蘭15萬劑，庫存1757321劑，屆期銷毀7324劑，總數4881754劑。這與封緘數量落差78萬2989萬劑。

對此，指揮中心今日透過新聞稿回應，指疾管署採購高端疫苗共500萬劑，實際交貨數量亦同。截至今年8月11日，高端疫苗累計接種2972281劑，庫存量1749914劑（含中央1688982劑及地方60932劑），另耗損量為127805劑（含屆期銷毀7324劑，其餘為接種實務操作耗損、多劑型疫苗接種耗損等因素耗損）。另捐贈15萬劑疫苗予索馬利蘭。

至於其餘未購買的66萬劑疫苗，其實並未交予疾管署，據悉是由高端公司自行運用。