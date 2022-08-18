柬埔寨詐騙｜台灣醫生海外助活摘器官？法醫稱「一次手術賺百萬」

台灣民眾遭人蛇集團以高薪誘騙到柬埔寨工作後，遭暴力對待、性侵甚至淪為「豬仔」遭摘器官販售。《聯合報》報道，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成指出，活體人體器官黑市行情全身器官可賣到2400萬元（新台幣，下同），「難怪有人做，再殘忍都會做，好賺嘛！」



他更稱，台灣醫師也會到柬埔寨協助摘除器官，他甚至說出「一台（手術）100萬」的價碼，引發爭議。



《聯合報》報道提到，對於高大成說法，台灣器官捐贈移植登錄中心前執行長、林口長庚醫院移植中心副主任江仰仁否認此事。他指出，「台灣醫師絕不會從事如此不道德之事，若高大成有證據請提出，也請政府儘速將犯法醫師撤銷執照。」

高大成接受台媒訪問時指出，人體器官販賣20多年前就已在各國黑市悄然進行，器官移植技術傳到中國，遭不肖業者拿來從事非法勾當，強摘器官拿去販賣、移植，近年則技術轉移至柬埔寨、緬甸等東南亞國家。

他指出，由於柬埔寨等國家法規鬆懈，可進行活體器官摘除，「不像台灣器官捐贈手續繁瑣，捐贈者須被判定腦死才能進行。」因此，柬埔寨等國會向先進國家學習器官移植技術牟利。他更稱，台灣也有醫師到這些國家動手術，甚至給出價碼，「每動一台（手術）就入帳100萬元」；他表示，「這世界就是這樣，有人給錢就有人會做，差別只在合法與否罷了。」

高大成更揭露活體人體器官黑市行情。他提到，黑市傳出，大的器官像是心臟、肝臟、肺臟、胰臟，以前一個器官約5萬到10萬元美金，現在都漲到一個約10萬至40萬美金，例如一顆心臟可以賣到40萬美金（約新台幣1200萬），全身器官加起來可以賣2400萬元台幣。

高大成指出，活體人體器官供不應求，「利澗太大了，再殘忍都會做，因為好賺」高大成指出，「過去有一名患者因沒有工作，前往中國賣腎，便以300萬元出售，患者收了150萬元訂金後便飛到中國手術，直到患者母親半年後找上門來詢問，才知患者一去不復返，早已人間蒸發。」

高大成研判，可能患者在麻醉過程中，被摘除所有器官死亡。他說，「你想，麻醉下去之後，怎麼可能只摘你一個腎臟。結果全身器官被摘光，再也沒回來過，你說慘不慘！」」

台灣醫師批：應提出證據

《聯合報》報道指出，台灣器官捐贈移植登錄中心前執行長、林口長庚醫院移植中心副主任江仰仁回應稱，無法百分之百斷言台灣沒有這樣的個案，可能仲介能找到一兩個病人，但絕對不可能是產業鏈，「存在率並非零，但不會是常態」。

對於「一台手術100萬」的價碼，江仰仁認為，這只是「牽猴仔（不當仲介）」在放風聲，想要以此吸引醫師，透過醫師協助他們賺黑錢，但器官移植重點的「術後追蹤」，這些仲介根本做不起來，在台灣根本無法發展。

江仰仁強調，「台灣移植醫師都是為病人默默工作的一群，不會為了金錢出賣理想，若是眼中只有金錢，大可選擇輕鬆又進帳相對迅速的科別，不會選擇移植外科，起碼還不用半夜出勤辛苦開刀。」