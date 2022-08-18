疫情｜內地增3424宗本土感染　西藏至北京火車現個案多地緊急尋人

內地的本土疫情持續，國家衛健委通報昨日（17日）新增3570宗新冠肺炎個案，其中3424宗屬於本土感染，「重災區」海南當日新增佔全國近六成。



拉薩宣布將原訂至18日的臨時性社會面管控，再延長三天至8月21日凌晨3時。（新華社）

新增614宗本土確診個案，包括海南496宗、陝西36宗、西藏19宗、浙江14宗、福建10宗、新疆9宗、廣東6宗、內蒙古5宗、北京4宗、四川4宗、河南3宗、青海3宗、江西1宗、湖南1宗、重慶1宗、貴州1宗、雲南1宗，其中32宗是由無症狀感染者轉為確診個案。

另有2810宗本土無症狀感染者，包括海南1522宗、西藏870宗、新疆224宗、青海57宗、兵團36宗、陝西29宗、浙江13宗、江西12宗、河南8宗、河北6宗、廣西5宗、上海4宗、山東3宗、重慶3宗、雲南3宗、甘肅3宗、寧夏3宗、內蒙古2宗、廣東2宗、四川2宗、北京1宗、江蘇1宗、貴州1宗。

值得注意的是，由於西藏拉薩站開往北京西站的Z22列車上至少發現4宗陽性個案，河北、山西等多個沿途城市發布通告，緊急尋找相關乘客，並提醒乘坐該列車人員盡快向所在地報備。

鑑於疫情發展，拉薩宣布將原訂至今日（18日）的臨時性社會面管控，再延長三天至8月21日凌晨3時，並以拉薩主城區社區網格為基本單位，快速精准開展全員「三天三檢」核酸篩查。