台灣疫情｜新增2.3萬本土病例多34死　增2宗MIS-C個案皆為1歲兒童

台灣中央流行疫情指揮中心今日（18日）公布，當地新增23088宗新冠肺炎本土個案，新增111宗中重症，再多34人死亡。另增337宗境外輸入個案。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增死亡個案中，較年輕的為一名40多歲、有癌症轉移病史的女子，其曾接種3劑疫苗，7月31日因呼吸困難、嘔吐、發燒等症狀求醫，採檢陽性確診，住院隔離治療，8月13日醫院死亡，死因為癌症及肺炎。

另一方面，新增2宗兒童重症，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），其中一名為1歲女童，其無慢性病、沒接種過疫苗，曾在6月20日確診，8月12日出現腹瀉、發燒、皮疹等症狀，16日至急診，診斷為MIS-C，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況改善，仍在一般病房住院中。

還有一名為1歲男童，其曾於7月1日確診，8月13日出現發燒、畏寒、腹瀉、活力食慾下降等症狀，15日到急診，檢查發現扁桃腺化膿紅腫、呼吸有喘鳴聲。X光顯示個案為肺炎，診斷是扁桃腺炎支氣管肺炎、急性腸胃炎及疑似MIS-C，住院後進一步檢查有冠狀動脈擴大、凝血功能異常等症狀，使用免疫球蛋白、抗生素等藥物治療，目前病況改善，仍在一般病房住院中。

據指揮中心統計，今年1月至8月17日，本土輕症、無症狀個案累計4891308宗、佔99.54%；中症累計12541宗、佔0.25%；重症累計10082宗、佔0.21%。死亡累計8686人。而台灣累計172宗12歲以下兒童重症，為27宗腦炎、21宗肺炎、3宗敗血症、9宗哮吼、102宗MIS-C、1宗心肌炎、3宗共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6宗到院前死亡；上述個案有27人死亡，為10宗腦炎、5宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及6宗到院前死亡。