台《數位中介法》遭疑箝制言論　蔡英文FB遭洗版　民進黨：沒強推

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）日前擬推《數位中介服務法》，擬規定若流言危害公共利益，主管機關可向法院提「限制令」移除留言。各平台和通訊軟件若不管控「不當言論」，將處最高達1000萬元新台幣罰款，或拒絕該「數位中介提供者」電信服務之請求和通訊傳遞。

事件引發輿論對限制言論自由的擔憂，但民進黨在Facebook發帖文稱，澄清NCC沒有「強推」中介法。



據台媒《聯合報》報道，《數位中介服務法》草案引發反彈，擔憂有限制言論自由的疑慮，NCC宣布暫緩公聽會。總統蔡英文對該議題至今未表示意見，但大量網民已湧入蔡英文FB近期貼文的留言區洗版，內容包括「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」、「很怕到時候不能來留言了，所以特地來報到」等。

報道指，最多人提及留言為，「此訊息因違反數位中介法已遭刪除」，另有網友說，「想推數位中介法，台灣真的越來越像中國呢」、「千萬不要打壓人民的言論自由，台灣人民堅定不退縮支持言論自由」、「蔡總統你的桌子在哪，真的很想去拍一下」、「這幾個月來，面對柬埔寨詐騙倒賣豬仔的訊息，總統一點關心都沒有，抄襲堅更證明了台灣教改失敗」。但也有鼓勵留言表示，「蔡總統加油」。

民進黨則在官方FB專頁表示，網傳NCC強推《數位中介服務法》，限制網絡言論自由，是錯誤訊息，該法原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰。

民進黨指出，草案僅在公聽會階段，還尚未送進立法院。行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行，NCC原預計下周舉辦的公聽會已暫緩，待各界意見討論釐清後才會再擇期辦理。

民進黨表示，言論自由是堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，「未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心」。