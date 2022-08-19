近距離監控解放軍軍艦　蔡英文發布台軍演訓影片：讓人民很感動

因應美國眾議院議長佩洛西日前訪台，解放軍一連多日在台灣周邊海空域進行實彈演練。昨日（18日），台灣的蔡英文總統在Facebook發布台軍演訓影片，內容包括近距離監控解放軍軍艦，以無線電要求解放軍修正航向等。她並指，面對大陸「在台灣領海外的騷擾挑釁，我們海軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，讓台灣人民都很感動。」



蔡英文發布的影片中，有一幕是台軍監控解放軍軍艦畫面。（蔡英文Facebook）

蔡英文表示，自己來到宜蘭蘇澳海軍中正基地與台軍一起用餐，用餐時和艦長們討論近期執行任務的情況，「這段期間，蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有超過2800多名兵力出動。儘管大家任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。」

蔡英文稱，海軍在狹窄船艙環境執行任務，本來就是一件艱苦的事情，再加上要時時刻刻緊盯敵艦動態，肩負的壓力更是難以形容。但台軍將平時紮實演練的成果，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護住海疆的安全，也維繫了區域的和平與繁榮，成為民眾最可靠的守護者。

蔡英文還說，台灣就像一艘海軍的船艦，雖然有時會遇到不可預期的風浪，只要船上的夥伴們團結一心，就可以克服眼前的所有挑戰。「只要我們國軍在，安全就會在。」