柬埔寨｜30歲台男遭送到泰國從事色情行業兩個月　於機場逃走獲救

東南亞詐騙集團日益猖獗，不少台灣民眾被利誘到柬埔寨、緬甸等國家後失聯。台媒中央社報道指，近月一名30歲台灣男子遭人蛇集團留在泰北清萊從事色情行業2個月後，其後在被轉賣到柬埔寨的途中，於曼谷的機場成功逃走獲救。



報道指，這名30歲的台灣男子早前到了泰國後，原先要去金三角區域（緬甸、寮國、泰國交界地區）做詐騙工作，但男子不願意，後來被人蛇集團留在泰北清萊從事色情行業。

2個月後，男子被轉賣到柬埔寨，男子在本月18日抵達曼谷蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）的時候逃走，聯繫上台灣駐泰代表處求救。台灣內政部移民署官員聯繫泰國機場觀光警察幫忙，成功安排男子在當天返台。

台灣駐泰代表處近兩星期成功營救了近20名台灣人返回台灣。台灣駐泰代表處從4月至今已經受理了相關案件近90人，單單在8月就受理了近60人，其中包括由柬埔寨或是緬甸逃出來的台灣人、被人蛇集團轉賣經過曼谷時被駐泰處官員攔下來的台灣人以及入境泰國但是目前行蹤不明的台灣人。

台灣駐泰代表處官員指出，行蹤不明的台灣人都是有入境泰國的紀錄，但沒有出境紀錄，因此研判可能是透過陸路進入緬甸從事詐騙工作。

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