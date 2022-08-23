台南兩警遇襲慘死　46歲疑犯林信吾於新竹落網　約一周前逃獄

台南市2名警員昨日（22日）追緝贓車時遭到歹徒攻擊，2人頸部、臉部、雙手多處外傷，傷勢嚴重，送院後均宣告不治，1把警用佩槍和彈匣不翼而飛。

台灣警方在今日（23日）清晨4時許在新竹市客運站拘捕46歲的疑犯林信吾。警方調查指，林信吾是台南明德外役監逃犯。



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綜合台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》等報道指，殉職的2名警員曹瑞傑與凃明誠22日在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。根據警車行車記錄儀顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒頸，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗。

林信吾在犯案後，林信吾昨晚11時許曾騎電單車前往台南一家便利店，持槍搶走逾新台幣7000元後逃逸。

林信吾其後南下高雄再搭車北上前往新竹，最終在23日清晨4時許於新竹的客運站落網。警方起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），其中1顆上膛。

報道指，警員當時在新竹的客運站附近埋伏，等林信吾下車後走過站前巷子，眾人一擁而上，將林信吾制伏。

報道又指，林信吾因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在台南明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，約一周前才逃出明德外役監。

此外，台灣警方在案發後第一時間公布疑犯為一名陳姓男子。台灣警方表示，因陳男遭到通緝，且為台南安南區本地人，有地緣關係，警方在秉持著不排除任何可能的情況之下，鎖定其為疑犯，但事後陳男也主動投案，在多方比對之下，確定排除他為疑犯。