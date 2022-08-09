台南驚傳兩派人馬疑因互看不順眼爆大亂鬥　警員「連開7槍」制止

台南市兩派人馬疑在中西區某酒店互看不順眼後，發生口角進而引爆肢體衝突，雙方從一樓大廳打到大馬路上，多人受傷流血。警方到場後，現場人士還不聽勸阻停手，警員見場面混亂對天連開7槍，10多人才乖乖蹲下，被帶回派出所、警分局留置，漏夜詢問。



「不要打了，蹲下、蹲下不要動！ 」台南市警二分局中正派出所警員昨天（8日）清晨3時許接獲報案到場後，見雙方仍不停手，擔心事態擴大，見情況緊急，請求警力支援，但雙方仍打成一團，中正所警員見場面快失控，對天連開7槍控制場面，雙方人馬才罷手蹲在地上。

據了解，其中一方有3名男子當時剛走進酒店一樓大門，另一方10多名男子則結束酒攤要離去，在一樓大廳互看不順眼後，爆發口角衝突，雙方大打出手，過程中有人眼睛受傷，還有人手擦挫傷。

【相關圖輯】本年6月，台灣桃園亦曾爆出兩幫人馬僅因「認錯人、打錯招呼」引發大亂鬥，混亂中有人胸口遭捅兩刀斃命（點擊放大瀏覽監視器拍到的當時情形）▼▼▼

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警方一開始先把雙方人馬都帶回中正派出所釐清案情，分別區隔在一樓和二樓，但人數眾多一方還打電話給其他友人到派出所前挑釁對方。

支援南門派所警員擔心衝突再起，上前驅趕隔開雙方，並帶回警分局隔離詢問，才化解另一波衝突。

一開始有民眾誤以為是有人在酒店包廂內開槍。市警二分局說，是到場警員見場面混亂，見情況緊急才對天連開7槍制止雙方再鬥毆，警方對於打架鬥毆，絕對嚴正執法。

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