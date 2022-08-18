柬埔寨詐騙｜新北警破在台3集團逮16人　有台人拒理勸阻上機赴柬

柬埔寨打工詐騙頻傳，新北市警方日前成功攔阻民眾出台進而循線追查，近日分別查獲3個不法集團，拘捕16名疑犯到案。



台灣《中央社》報道，新北市政府警察局刑事警察大隊今（18）日發布新聞稿表示，有民眾7月在社群網站臉書（Facebook）看到海外電腦工程師徵才，底薪新台幣10萬元，機票、護照及生活費都由公司支付。民眾私訊接洽後，8月接獲指令搭車前往桃園國際機場，但過程驚覺有異後報案，告訴警察同團多人已準備前往泰國。

警方趕到後成功勸阻5人，另有1人執意上機，員警馬上透過內政部警政署刑事警察局國際科通報泰國警方，勸阻他前往柬埔寨。

不法集團未能得逞，開始向民眾催討機票等費用。警方循線追查發現，21歲何姓男子等人涉代領護照、載運被害人移動並密切聯繫海外犯罪集團，昨天兵分多路緝捕何男等9人到案，起獲犯案用手機與記帳名冊等證物。

台灣人口販運集團，陸續逮捕收押中。今年五月開始，刑事局、台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數波搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往緬甸的黑幫份子。（內政部）

新北市政府警察局刑事警察大隊依家屬報案資料整合分析，7月下旬出境柬埔寨航班共19人遭同一集團詐騙，被害人多從屏東縣、花蓮縣及台東縣等地北上搭機。警方沿線調閱監視器後拘提負責載運、監控的47歲蔡姓男子等3人到案。

另外，有民眾3月前往泰國從事貸款工作，隨即遭轉往柬埔寨詐騙園區，直到5月與家屬取得聯繫後，支付新台幣50萬元才脫困。警方依犯罪金流等資料，上週帶回在台43歲邱姓女子等共4人。

新北市政府警察局刑事警察大隊表示，查獲3個不法集團並拘捕16名犯嫌到案，全案依違反人口販運防制法、中華民國刑法妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

警方統計，目前已接獲61件民眾遭詐騙至海外通報案例，其中男性47人、女性14人；年齡方面，以29歲以下共40名占近7成最多；出境地則是柬埔寨占87%、緬甸占8%與泰國5%，顯示被害人以年輕人居多，可能缺乏社會經驗而憧憬海外淘金，常使用求職社群平台或瀏覽網路徵才資訊。

警方表示，這類案件已引起警政署高度重視，由刑事局統合各縣市情資查緝，新北市也將每個案件以重大刑案規格處理，報請轄區地方檢察署指揮偵辦，並深度查訪目前共749名曾出境到柬埔寨民眾家庭。