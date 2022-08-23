台南兩警遭割喉亡　車Cam拍到疑兇冷笑持槍挾持滿身鮮血死者

台南市2名警員昨日（22日）追緝贓車時遭到歹徒攻擊身亡，1把警用佩槍和彈匣不翼而飛，事件震驚全台灣。

台灣警方在今日（23日）清晨4時許在新竹市客運站拘捕46歲的疑犯林信吾，林信吾供稱因警員朝他噴辣椒水，他才會發狂揮刀攻擊。

此外，台媒又曝光由行車記錄儀拍到的行兇畫面，畫面中可見警員遭兇徒以右手挾持，滿身鮮血，兇徒則疑似面露笑容，右手持槍緊盯行車記錄儀鏡頭。



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據早前報道，在這宗兇殺案中，24歲的曹瑞傑及36歲的凃明誠2名警員殉職。據警方調查，曹瑞傑、凃明誠與另外一名警員共3人，昨天11時多接獲贓車通報，趕往台南安南區追緝，曹瑞傑、凃明誠兩人駕駛巡邏車趕往，另外一名警員騎電單車前往。

據台媒中央社報道，台南市警局長方仰寧今日在記者會上描述案發經過時表示，據林信吾供稱，案發時他本來在公墓喝酒，遇到先下車徒步搜尋的凃明誠追緝，林信吾持刀反抗。凃明誠喝令林信吾放下刀子，林信吾不從，凃明誠使用辣椒水噴向林信吾；林信吾因辣椒水刺激到眼睛，一時瘋狂撲向凃明誠，凃明誠先開一槍警告，造成林信吾更加瘋狂揮刀刺向凃明誠上半身。凃明誠的致命傷在頸部一刀。

方仰寧表示，曹瑞傑當時駕駛巡邏車在外面尋找，隨後找到公墓和凃明誠會合時已看到凃明誠倒在地上。透過警車上行車記錄儀的畫面可見，警車抵現場後，曹瑞傑見狀開著警車撞向林信吾，林信吾此時搶奪警槍得手，陸續開了6槍，其中4槍射中右前車門和車窗。另外，曹瑞傑頸部也有刀傷。

不過方仰寧指，專案小組對林信吾的供述持高度懷疑，相關內容避重就輕，是林信吾卸責之詞。

此外，《中時新聞網》報道指，檢視林信吾的Facebook，林信吾自稱有憲兵退伍的背景，但公開貼文停留於2016年，此後再也未更新。