台灣殺警疑犯遭聲請羈押　兩死者各中38及17刀　疑犯母：槍決也好

台南市2名警員周一（22日）追緝贓車時遭到歹徒攻擊身亡，台警方在昨日（23日）拘捕46歲的疑犯林信吾，事件震驚全台灣。

當局表示，外役監逃犯林信吾經過偵訊，被依殺人、強盜和竊盜等罪嫌移送。檢察官訊問後，認為林信吾犯的是5年以上重罪，有逃亡事實，向法院聲請羈押。



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綜合台視新聞網及中央社等報道，台南地檢署襄閲主任檢察官林仲斌表示，經調查發現，林信吾8月15日外役監逾假未歸、脫逃，22日在台南市偷電單車，警員凃明誠、曹瑞傑前往追緝。

當凃明誠抵達時，林信吾拒捕持刀攻擊，然後搶下警用配槍。隨後曹瑞傑抵達，林信吾持槍射警車，導致警車偏向草叢，曹瑞傑下車欲拘捕他，卻被持刀攻擊。

林信吾其後逃離現場，搭乘的士、公車、火車逃亡，還搶劫台南一家便利店，最終在新竹客運站被捕。

經解剖驗屍，初步發現凃明誠身上有17處刀傷，其中較嚴重傷勢是左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉。曹瑞傑身上則有38處刀傷，較嚴重傷勢在胸部深度刀傷。

林信吾母：要把他槍決還是怎樣都好

林信吾母親接受台媒《TVBS新聞網》採訪時表示，先前隔幾個月會去監獄探望兒子，但她出車禍後就沒去，有時候也會寄錢給他。談及兒子殺警案，林信吾哽咽表示，「他如果怎樣我也不會去看他，看要把他槍決還是怎樣都好」、「他自己的事情，他自己去承擔啊」。

台灣總統蔡英文昨日到台南向殺警案兩位殉職警員的家屬致上哀悼。蔡英文其後表示，務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。