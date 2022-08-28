台灣潑水音樂祭驚見「女體盛」　比堅尼女郎躺平任食盛惠港幣26萬

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在活動前一日宣布包括CL等共11組藝人「確定無法演出」，引發軒然大波，主辦祭出買一送一補償方案，雖然還是飽受批評，但最終仍有2萬人入場。現場活動實況也曝光，當晚會場最貴的一份酒單套餐要價100萬台幣（折合約港幣25.9萬），內容是「女體壽司」（又稱：女體盛）。



現場活動內容曝光，會場有「JKF女郎」比堅尼辣妹助陣，酒單上最貴的一份是要價100萬台幣的「特別組合」，內容包括香檳女孩x10、猛男x4、白香檳x38、年份限量金瓶香檳x12，以及「女體盛」，點單人還可以獲得25秒主舞台露出，加上火舞水舞Show。

S2O Taiwan潑水音樂祭現場情況。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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活動的官方IG上，更曝光「女體盛」實景，只見身上有著JKF字樣的比堅尼辣妹躺在桌面上，身上放著一盤壽司，任由食客拿取。《ETtoday星光雲》記者現場直擊，也的確見到主舞台不只一組播放25秒露出影片，可見這份100萬台幣的浮誇套餐，銷量相當不錯。

當天原本下午還有些冷清的表演場地，隨著太陽下山，氣溫變得較為舒適後，人潮也陸續湧入，最終有超過萬人入場。雖在網絡上引發軒然大波，現場並未見到有人抗議或要求退票，主要是有民代受理陳情，但條件是票券必須「未經使用」，因此想退票的民眾乾脆選擇不去現場。

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「國民姐夫」具俊曄用酷龍的招牌歌曲《Bing Bing Bing》炒熱現場氣氛，還特別準備了2首歌 《This is love》、《Destiny》兩首情歌，做為特別準備要送給大S的驚喜。他也用中文「你好」向觀眾問候，並在最後大喊：「我愛你們！」活動還有一日，將由百大DJ排名34名的「西班牙鮮肉」Danny Aliva壓軸演出。

「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位斯邦奈，昨天宣布藝人確定無法來台，並在發出聲明的7小時後，才貼出公告表示無法退票，引爆粉絲怒火。而雖然活動照常舉辦，但超過11組藝人取消演出的大變動，卻不願意全額退票的行為，也已被台北市法務局認定違法。

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