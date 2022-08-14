台24歲女揭柬埔寨地獄經歷　遭性侵電擊轉賣　怒控被台灣同胞出賣

「我1週內被僱主轉手販賣了4次……」台灣24歲女子皮皮（化名）為一名單身母親，為了獨自扶養女兒進入八大行業（舞廳等娛樂場所）。



為了賺錢飛到柬埔寨金邊，怎料一到當地就被集團沒收護照，短短1週就被電擊、虐待、拘禁，甚至被侵犯。

她最終成功逃回，雙手顫抖揭開血淋淋回憶：「是台灣人賣了台灣人。」

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根據《報導者》報道，皮皮高職畢業後就從事健身教練、醫美相關工作，不料21歲時懷孕，除了獨自扶養女兒外，本身還有債務，走投無路的她決定從事八大行業；不過，2020年疫情爆發後，台灣政策下令八大行業禁止營業，為了賺錢的她只能尋求海外打工。

皮皮今年6月在朋友介紹下，認識一名台灣的經紀人「洛洛」，對方向她提供酒店駐場工作機會，甚至以「不扣護照，不簽約」、「讓妳安全，讓妳賺錢」等字句掛保證，讓她鬆懈並引誘上鉤。

經紀人隨後加碼提出2.5萬美元的包養單，並附上大陸年輕富二代照片佐證，還不死心地說「妳放心，都安排好好」、「客人素質都很高」，不斷用言語掛保證洗腦。皮皮認為經紀人是台灣人不會騙她，她到了柬埔寨金邊，怎料一到當地就被沒收護照。

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皮皮想起這段回憶滿是恐懼，她雙手微微顫抖、心有餘悸地說，她當時被賣到位於西港的詐騙園區，短短1週內就被轉手販賣了4次，「他們告訴我，我被賣了」，如果她不照做就會毆打，在4間詐騙公司期間，她慘遭集團人員拘禁、電擊，甚至被侵害。

皮皮崩潰說，第一間公司用2.5萬美元買下她，因為試圖反抗，對方就拿電擊棒電她，隨後再以同樣價格賣到第二間，她慘遭集團人員侵犯，2天後再以2.8萬美元賣到第三間，最終以2.7萬美元賣到第四間。

「到第四間時，我已經說不出話。」皮皮透露，人口販子給她高達35頁的詐騙手冊，要她透過交友軟件行騙，她因為拒絕慘遭虐待，不僅沒有食物可吃，連水都不給她喝，連洗澡都只能洗冷水，甚至侵犯她，最後她趁著空隙上社群帳號發文求救，在姊姊通知台灣政府後才成功脫困逃回台灣。

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