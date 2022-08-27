柬埔寨詐騙｜2名18歲青年遭誘騙赴柬　台警拘主謀竟來自一大幫派

台北市文山一警分局指出，近期台灣人屢遭人口販運集團以各種話術廣告誘騙至柬埔寨，強迫從事詐騙機房話務工作，甚至淪為豬仔轉賣；文一警方日前接獲家長報案，兩名剛滿18歲的青少年，已被誘騙到柬埔寨，警方調查幕後主嫌，8月24日逮捕四海幫陳男、趙女、楊男等3人到案。



警方日前接獲2名家長報案，各自的2名小孩是同學及玩伴，今年才剛滿18歲就失蹤多日，家長報案後，才知道兩人已經前往柬埔寨數十日，目前被控制行動並從事電信詐騙工作，家長相當着急。

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警方展開調查，清查兩人的人際關係，報請台北地檢署指揮偵辦，8月24日派員，兵分多路查緝拘提有四海幫背景的陳男、趙女、楊男等3人到案，查扣手機、存摺等相關證物，清查陳男等人，已誘騙十多名台灣人出國得逞，全案詢後依人口販運條例、詐欺及妨害自由罪，移送台北地檢署偵辦，8月26日以台幣三萬元交保，並限制住居。

據了解，這兩名失蹤的青少年雖然是自願出國，但陳嫌等人仍有誘騙嫌疑，目前警方已透過管道，勸說兩人回台。

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陳嫌是四海幫份子，過去經營地下錢莊，7年前與台北市大安區服飾店女老闆有財務糾紛，教唆40餘名黑衣人砸店並丟擲信號彈，遭逮捕送辦。

文山一警分局呼籲，遇到不需要經驗、高薪、出國、輕鬆等話術多為詐騙，請務必要多加求證小心提防，以防人財兩失淪為人蛇集團的豬仔。

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