台媒：柬埔寨槍擊案3死者來自竹聯幫　疑因賭博利益遭潮州幫殺害

柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）一間住宅單位8月28日晚上7時發生槍擊案。警方經調查後發現3名死者均來自台灣，平均年齡30歲。

台南市警方證實3名死者均來自台南，都曾有組織犯罪及詐欺前科。



台媒《聯合報》報道指，台南市警方表示，其中一名遭槍殺的林姓男子「阿宏」是在本月10日才前往柬埔寨，其餘2人前往時間仍待釐清。

警方表示，這3人初步調查，並未遭詐騙前往柬埔寨，而是自願前往，是否從事詐欺犯案或外傳因內鬨或遭外人殺害，都仍待進一步釐清。

遭槍殺的林姓男子「阿宏」的父親表示，其兒子只說到柬埔寨工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因。

《鏡週刊》：死者為竹聯幫成員 遭潮州幫槍殺

台媒《鏡週刊》則報道稱，經柬埔寨警方調查後，發現3名死者都是平均30歲上下的台灣竹聯幫成員，疑因經營賭博與潮州幫發生衝突，遭潮州幫槍殺。

《鏡週刊》的報道又指，3名死者都來自台南，程姓死者在台有殺人未遂、毒品、強盜、妨害自由及組織犯罪等前科。葉姓死者有殺人未遂、組織犯罪、詐欺、強盜及妨害自由等前科。至於林姓死者的前科紀錄是殺人未遂、槍砲、毒品及妨害自由等。

《鏡週刊》的報道指，根據柬埔寨警方初步了解，3人日前前往柬埔寨，研判與詐騙集團有關，因與當地同樣經營賭博詐騙的潮州幫爆發衝突，恐因此而遭殺害。

台媒中央社則報道稱，有消息指出，這3名死者疑似起口角，其中一人拿槍射死兩人後再飲彈自盡，全案仍待警方進一步調查。

據早前報道，柬埔寨警方在案發現場除了發現3名死者，還找到一支Glock 19型短槍、41枚子彈及約43.67克K仔（氯胺酮，Ketamine），詳細案情有待進一步調查釐清。