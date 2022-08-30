潘杰賢成立「壹蘋新聞網」9.1上線　台灣《蘋果》明夜停更

台灣蘋果新聞網（台蘋）日前指出新買家為潘杰賢，但他表示因交易無法進行，決定成立新「壹蘋新聞網」，預計在9月1日開站。同時台蘋96%資遣員工將加入新公司，他指成立新平台是為了不讓台蘋員工失業，也喜愛台蘋品牌。

台蘋今日在官方網站上聲明稱，8月31日23時59分起暫停更新，19年的《蘋果》團隊將轉場《壹蘋新聞網》，9月1日起繼續服務讀者。



台灣媒體《中央社》報道，台灣蘋果新聞網6月8日宣布完成出售、交接，新東家將留用大部分員工，但卻同時通報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人。外傳買家為新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，但被清盤中的香港壹傳媒有限公司6月14日公告否認。

他表示，當時主張擁有台蘋資產的香港商人黃浩主動提出交易邀約，因對台灣蘋果流量變現有信心，因此同意龍丞資本收購黃浩宣稱擁有的台蘋資產，不曾直接主動與香港壹傳媒或台蘋接觸關於交易事宜。目前收到聘僱合約的台灣蘋果新聞網將資遣的員工中，已有96%簽約同意9月1日加入新公司。

台灣《蘋果新聞網》。（聯合報）

潘杰賢說：「我擅長媒體、娛樂社交，是我交易單純的初衷，讓流量變現，台蘋擁有很大流量的平台，但過去幾年持續虧損的狀態」並不合理。

他表示，自己是台灣女婿，沒有任何政治色彩，太太跟兩個孩子都是台灣人，從2013年起在台灣創業，先是經營了Paktor拍拖平台、後來和17LIVE合併，2020年收購了SoundOn聲浪等公司，投資數家有潛力的台灣新創，並將多家公司從嚴重虧損變為賺錢公司。

他強調全新創立的「壹蘋新聞網」是自己獨資，將堅守「不用台蘋品牌、不用台蘋網址、不接觸台蘋個資、不使用台蘋資產、不介入新聞中立、絕對遵守法律」的「5不1絕對」原則。財務團隊預計一年內要燒3到4億台幣，除了新聞外也會進行所有流量變現的方式，包括和自己旗下直播、Podcast平台合作。

台灣經濟部表示，目前已收到「壹蘋新聞網」的商標申請，大約仍需約排隊5個月等待審查，未來審查時，會檢視其商標是否與原本的蘋果日報有近似性，若無即可通過，若審查不通過，就需再修改後再次審查。