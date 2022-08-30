台海軍演｜台軍：24架次解放軍軍機擾台空域　2架次逾越台海中線

台灣「國防部」今（30）日指出，統計截至下午5時止，偵獲解放軍機24架次（2架次逾越海峽中線、6架次侵擾西南空域）、解放軍艦11艘次，持續於台灣周邊海空域活動。



台軍晚間發布新聞稿表示，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越台海中線的2架次，為蘇愷30戰機；6架次侵擾西南防空識別區（ADIZ），分別是1架次殲轟7、2架次殲11戰機、1架次運8反潛機、2架次殲16戰機。

蔡英文：採取必要強力措施反制無人機侵擾

台灣總統蔡英文同日表示，我已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛領空安全。她來到澎湖向陸海空三軍「敵軍越是挑釁，我們越要冷靜」，「我們不會讓對岸有不當的藉口，來製造衝突，我們不會挑起爭端，我們自我克制，但不表示我們不會反制。」

蔡英文稱，台海周邊情勢緊張，駐防在澎湖的部隊，因為位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更吃重。在澎湖的國軍，空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍146艦隊，都要隨時待命出勤。台軍犧牲和家人的相處，守護台灣人的如常生活，這就是國軍的日常。

她提到，「政府也一定會做國軍最堅實的後盾。明年政府的國防預算達到史上最高，持續推動國防自主，發展不對稱戰力。我們會做好更強大的防衛力量，捍衛國家安全。我也要謝謝所有的國軍，辛苦保衛國家安全，讓我們一起力挺國軍，團結捍衛主權！」