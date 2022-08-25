台海軍演｜台軍：13架次解放軍軍機擾台空域　2架次逾越台海中線

台灣「國防部」24日晚間表示，統計截至下午5時止，偵獲解放軍軍機13架次（其中逾越海峽中線2架次）、解放軍軍艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



台灣軍方晚間發布新聞稿表示，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據空軍公布的「台海周邊空域空情動態」顯示，2架蘇愷30戰機逾越台灣海峽中線北端。

台灣軍方在Facebook發文表示，陸軍清晨進行「鎮疆操演」，M60A3戰車、105榴砲、155榴砲、120迫擊砲、50機槍等各式武器實施實彈射擊，「官兵通過平時勤奮練習，才能發揮絕佳默契，以高效能聯合打擊，展現鎮疆部隊堅實戰力。」

「守土衛疆，我們責無旁貸！ Unity is Strength！官兵上下一心，才能夠將戰力最大化！」台軍說。

蔡英文同日在Facebook上發文說，「昨天，我到空軍第六雷達中隊，以及海軍海鋒三中隊。雷達中隊全天候緊盯共軍動態，海鋒中隊則是全員待命，嚴密掌握共軍動態。。他們告訴我，遇到敵人近距離的威脅，縱使會緊張、有壓力，他們平日訓練有素，均能沉著以對，做好防衛台灣的戰備整備。有國軍的堅守崗位，才有我們如常生活。」

她提到，「和平不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨。我們要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的堅定決心和準備。讓我們一起為國軍的英勇表現鼓掌，也一起和國軍捍衛國家安全，守護民主。」