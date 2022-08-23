金門「八二三炮戰」64周年　賴清德：捍衛台灣一寸都不會退讓

今日（23日）是金門「八二三炮戰」64周年，據台灣《中央社》報道，台灣副總統賴清德說，（當年）因為軍民的奮勇團結，才守住了台灣，不論是當年或今日，面對軍事威脅「深知國家的生存奠基於堅強的國防」，強調「為了捍衛台灣，我們一寸都不會退讓」。



賴清德晚間透過Facebook表示，他服役時就在金門，記得當時每個月都要進行一次夜行軍繞全島，雖然距離戰爭年代久遠，但是前線台軍絲毫不鬆懈，也更加感受到台灣的自由繁榮，是許多前線台軍的犧牲所換來。

賴清德認為，八二三炮戰的意義在於，中華民國台灣的主權是台澎金馬全體人民，不分省籍族群的共同責任。維持和平一直都不是容易的事情，「支持國軍的弟兄姊妹，強化防衛國土的力量，是政府的責任，也是全民的期待」。

他說，台灣每一天都在努力維持和平現狀，同時，也隨時為保衛國家做好準備，在總統蔡英文的領導下，台灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，也會持續採取各項措施以提升安全。

賴續指，今年台灣的國防預算是歷年最高，推動「國艦國造」的首艘自製潛艦，即將在明年下水，加速提升防禦海疆的戰力，「國機國造」的勇鷹高教機也預計在2026年全數交機，汰換AT-3教練機與F-5E/F部訓機，讓空軍的戰力與訓練能量升級，展現政府保衛國家的決心，「八二三戰役，讓大家格外珍惜今天的民主與繁榮，也更有決心在未來，堅定挺身保衛國家主權」。