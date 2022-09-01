曹興誠投入10億台幣　訓練30萬台灣平民神射手300萬「黑熊勇士」

前聯電董事長曹興誠9月1日召開國際記者會宣布，稱將投入10億元（新台幣，下同），目標是訓練出30萬名平民神射手和在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，他指出「可以和國軍戰士配合，並組成沒有漏洞的全民防衛」。



曹興誠身穿防彈衣現身，介紹兩個行動計劃，第一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助防衛的民間勇士，稱為「黑熊勇士」，他們將與台灣軍隊戰士配合，組成全民防衛。「黑熊勇士」計劃曹興誠會資助6億，使其加速推廣，儘速達成目標。

另一個計劃則是盡速訓練出30萬名的神射手，曹興誠稱之為保鄉神射。他表示，這個計劃需要協調軍方、警方和各個縣市政府加上民間組織合力推動。曹興誠指出，這個計劃所需的費用，如果各單位暂時預算不足，他願意提供4億元排除困難，使之快速啟動。

曹興誠稱，「這兩個計劃，可以加強防衛力量，宣示我們全民皆兵、抵抗侵略的決心。」

曹興誠在記者會上穿防彈衣秀出放大版身分證圖卡。(翻攝《ETtoday新聞雲》)

記者會上曹興誠也拿出新辦的台灣身分證，他表示，「今天很興奮，因為恢復中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍。從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起。」他表示，希望台灣永遠和美國一樣，「成為自由之地和勇者之郷，The land of the free and the home of the brave。」

曹興誠8月初曾召開記者會，宣布捐出新台幣30億元，希望在認知戰、心理戰和輿論戰等方面協助台灣加強戰備。曹興誠協助台灣加強戰備和相關言論遭國台辦點名「台獨」，亦有新黨人士認為曹興誠刻意挑釁，前往聯電竹科總部抗議。

聯電則稱「曹興誠早就不是聯電榮譽董事長」，被指火速與曹興誠切割。對此，曹興誠回應稱，他現在跟聯電確實沒有關係。曹興誠表示，中國大陸把他列為台獨分子，聯電撤銷他榮譽董事長頭銜合理，「如果我現在管聯電，也會這麼做」。