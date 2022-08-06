曹興誠捐7.9億助台加強防禦　柯文哲：買飛機都不夠，避戰是上策

解放軍在台灣周邊海空域展開軍演之際，聯華電子股份有限公司前榮譽董事長曹興誠日前宣布捐出30億元新台幣（約合7.9億港元），以協助台灣加強防禦能力，並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲周六（6日）評論道，30億元買一架飛機都不夠，避戰才是最高上策。



民眾黨下午舉行3周年黨慶活動，柯文哲會前再度談及台海情勢。對於曹興誠的捐獻，他認為有關預算不是30億元就可解決，該數目連買一架飛機都不夠，謀略跟外交戰要正確，到最後要打陣地戰非常慘烈，避戰才是最高上策。

他又呼籲大陸方面應冷靜一點，認為民族主義可以高漲到一定程度，但太過度便會讓很多事情難以控制，希望中美能有良好溝通。另外，2022年雙城論壇已於7月19日登場，台北、上海兩地採視訊方式召開。柯表示，他知道在主流民意下，舉辦雙城論壇對他而言是扣分，但仍希望台灣跟美國、日本及周邊國家有良好溝通。

曹興誠捐錢期盼以此協助台灣加強防禦能力。（ETtoday）

周五（5日），曹興誠召開記者會宣布捐出30億元以加強台灣防禦能力，並強調資金的五個用途包括：「推動全民國防教育，提振民心士氣；研究並出版反制中共對台認知作戰專書及各類影音創作；辦理揭露中共對台威攝、統戰滲透相關活動；開發辨識或追蹤溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息；開發反制中共對台網攻及駭侵活動等。」

而在周六，台灣電子廠聯電表示，曹興誠早就不是聯電榮譽董事長。對此，曹興誠告訴《中央社》，他現在跟聯電沒有關係，中國大陸把他列為台獨分子，聯電撤銷他榮譽董事長頭銜合理，如果他現在管聯電，也會這麼做。