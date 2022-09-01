大陸航拍機再闖金門　台駐守部隊驅離無效後「首度擊落」

撰文：許祺安
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金門獅嶼周四（1日）中午12時3分又見對岸航拍無人機，台灣陸軍金門防衛指揮部（金防部）表示，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。金防部將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。
台媒《ETtoday》報道指，這是台灣駐守部隊首度擊落大陸航拍機。

解放軍8月4日起在台灣周邊海域進行為期數日軍事演習，軍演前夕8月3日晚，金門禁限水域上空出現無人機，金防部首度對空擊發信號彈示警驅離。連日來，解放軍無人機飛入金門上空，從8月3日至6日晚，共有11批、18架次無人機飛入金門。

台陸軍司令部此前曾證實，8月16日傍晚6時許，一架無人機在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經台軍示警驅離後飛離。

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兩天前台軍曾被指「開第一槍」

台灣總統蔡英文8月30日下令，台軍應適時採強力措施反制大陸無人機。金門防衛指揮部當晚表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。台軍被指「開了第一槍」。

8月31日晚6時至8時期間，台軍飛別在大膽、草嶼及烈嶼地區，發現大陸民用無人機3批3架次。金門防衛指揮部指出，經守軍防衛射擊及信號彈通傳臨近駐守部隊後，無人機快速飛離進入廈門。據大陸無人機航拍畫面顯示，烈嶼島上的建築物清晰可見，幾名台軍發現無人機後疑似進行商議，其後進入駐點哨所內。

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