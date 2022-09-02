民進黨基隆市長參選人捲論文抄襲　被指「連維基、百度百科都抄」

台灣年底「九合一大選」前，多名候選人捲入論文抄襲風波，繼民進黨桃園市長前參選人林智堅、國民黨南投縣長參選人許淑華外，在野黨時代力量議員參選人陳志明、劉仕傑、江欣怡今日（2日）聯合召開記者會宣布，民進黨籍基隆市長參選人蔡適應，也涉嫌論文違法抄襲，「甚至連維基、百度百科都抄」。



陳志明表示，蔡適應就讀台北大學都市計劃研究所博士，期間所撰寫的論文不僅抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，當中更包含基隆市長林右昌投書傳媒的內容，結論部分也抄襲比例達3成，連中國大陸「百度百科」內容也抄，其中甚至有一整頁完整一字不漏複製貼上的情況，這些資料將具名向台北大學提出檢舉。

時代力量表示，蔡適應論文抄襲比例高達33%。（時代力量）

劉仕傑表示，在與選民互動的過程中，大家經常提到，無論什麼選舉，其實人民希望的就是一位誠實的政治人物，如果連基本的誠信都無法做到，怎還能期待他們會做事。

劉仕傑說，讓自己非常訝異的是，除了前面提到的抄襲爭議，在前陣子接獲檢舉，蔡適應同樣涉及學位論文違法抄襲，在仔細比對後，發現狀況相當嚴重，更出現抄襲維基百科的情形。作為一位曾經的學位論文寫作者，相當震撼。