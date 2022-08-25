民進黨邀張五岳報告中共20大情勢　蔡英文：捍主權、堅守民主防線

台灣民進黨中常會24日邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳專案報告「中國政經情勢」。台灣總統兼民進黨主席蔡英文說，會嚴密且即時掌握周邊軍事動態，並和各方盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域安全情勢的升高。



民進黨中常會邀請張五岳以「中國政經情勢」為題進行專案報告。2015年時任總統馬英九與國家主席習近平在新加坡舉行「馬習會」，張五岳也隨同馬英九前往新加坡，擔任隨行顧問。

張五岳是兩岸專家，與藍綠都有互動，張五岳也是民進黨中國事務部的諮詢顧問。民進黨中常委林俊憲指出，張五岳向中常委們分享中共20大情勢，以及往後幾年習近平繼續掌權下，兩岸可能產生的變局。

8月16日下午，習近平在遼寧省錦州市東湖森林公園考察。這是習近平向市民揮手致意。（新華社）

林俊憲轉述幾個觀察的關鍵，如觀察習近平有無栽培指定接班人、中共政治局常委有沒有新世代「七上八下」，以及國務院總理李克強與其他派系人事權力的布局，同時，張五岳提到中國大陸有很嚴重的內部問題，例如封城產生的經濟問題，中國大陸內部問題相當麻煩、壓力非常大。

與會人士轉述，張五岳提到，中共20大前面臨的經濟大挑戰，包括堅持嚴格防疫、動輒封城，影響內需與經濟發展，又如天熱缺水、限電影響到企業的營運與民眾生活；青年（16到24歲）失業率達近20%等。他也指出，2012年起中國國內生產毛額（GDP）成長率不斷下滑，但政治上卻不斷集權擴權。

8月16日至17日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在深圳考察。這是16日下午，李克強在鹽田港考察時同工作人員親切交流。（新華社）

民進發言人謝子涵會後轉述，蔡英文謝謝張五岳對「中國政經情勢」所做的報告，讓大家對中國大陸政經變化能有更全面的了解與研判。蔡英文說，會嚴密且即時掌握周邊軍事動態，維護內外交通、經濟及金融市場的正常與穩定；並和各方盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域安全情勢的升高。

蔡英文表示，台灣是負責任的國際一員，必將擔起維護區域安全和平與經濟繁榮發展的責任，同時也會積極推動國際參與、走向世界。「我們不會主動挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」。

蔡英文（右）8月15日上午接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團，馬基（左）致詞時表示，「對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長」。（台灣總統府）