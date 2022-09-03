九合一大選｜蔡英文：台北失去自信光榮　需陳時中帶領往前走

台灣總統兼民進黨主席蔡英文今日（3日）出席陳時中競選市長宗教界後援會成立大會，表示過去7年來，台北失去「身在國家首都的自信跟光榮」，需要有能力、有視野的陳時中帶領台北往前走。



2022陳時中競選市長宗教界後援會成立大會下午於台北國際會議中心登場，主持人、民進黨立委羅致政說，現場聚集涵蓋天主教、佛教、道教等宗教團體，出席人數近3000人，這也是蔡英文首度出席陳時中百工百業後援會成立大會。

蔡：北市人口快速流失

蔡英文說，陳時中宣布參選以來跑遍台北市12個行政區，很受民眾歡迎，很多家長帶著小孩感謝陳時中過去不眠不休拼防疫。台北市有最多資源、最進步科技和最完善建設，但是過去7年多，看到的是台北市人口快速流失，「現在台北已經失去那種身在國家首都的自信跟光榮」，取而代之的是對未來發展的焦慮。

台灣：圖為2020年1月7日，台灣台北101附近的景色。（Getty Images）

她說，發展不能再拖，進步不能再等，現在最需要的是有能力、有視野的陳時中，能夠帶領台北往前走。中央政府明年編列的總預算創歷史新高，中央有目標、有經費，在地方更需要有能力又有執行力的陳時中才能強強相加，讓台北更好；距離上次民進黨執政台北市已是24年前，這次是最好的機會，拜託大家支持陳時中，讓他承擔重任、服務市民、帶領台北。

陳：未來一定全力配合中央 而非「每天鬧脾氣」

民進黨台北市長參選人陳時中致詞說，他已一一提出市政的問題與解方，看到問題、解決問題是他的態度，而提出方案必然有改善空間，任何反對、支持都可以，批評指教都欣然接受，因為不是在辦辯論比賽，而是要把市政做好。他又指，未來一定全力與中央配合，善用中央資源，不是每天和中央鬧脾氣。他還當面拜託蔡，以後要支持他增加資源。