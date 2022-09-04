九合一大選｜宣傳片含廁所窺視橋段被指涉性騷擾　陳時中公開致歉

民進黨台北市長參選人陳時中，昨日（3日）提出「公廁三寶」政見，卻因宣傳影片出現類似韓國電影《熔爐》（港譯《無聲吶喊》）的廁所窺視橋段，被指責是把性騷擾當有趣。

陳時中今日（4日）就事件致歉，強調影片沒有性騷擾的意思。



陳時中今日出席公開活動時解釋，宣傳片畫面上並無性騷騷的意思，若令大家有「性騷當有趣」的感覺，他就此道歉。他表示，已與創作團隊研究並表達修正，目前正在更改宣傳片內容，又指台北市是進步城市，他要努力推動性別友善。

陳時中稱，整體公廁的清潔設備都需要升級，免治馬桶（智能廁板）只是其中一項，經費部分，任何政策的實施都會需要編列預算，經議會通過預算案，也都是必然。對於有民眾擔憂免治馬桶噴頭沾上污穢物，他表示，不清潔之處可以加強檢查，現時的免治馬桶不會有回吸設計。

陳時中早前宣布，他將優先把市府管轄的7200個坐式馬桶更換成免治馬桶，若以台產免治馬桶一個要價6000元（新台幣，下同）計算，粗估將花費4320萬，但尚未計算後續維修、保養及免治馬桶所需的水電費等。

被指涉嫌有性騷擾內容的宣傳片，是陳時中與網紅四叉貓合作拍攝。在片中，四叉貓在公廁如廁時找不到紙巾，於是詢問隔間廁所的人有沒有紙巾，結果陳時中將免治馬桶吊下來，並伸頭出來微笑。陳時中在廁所伸頭偷窺的情節，與韓國電影《熔爐》中，女學生為逃離校長魔爪躲入女廁，最終仍被校長發現的情節一樣。

陳時中的宣傳片中，部分情節與韓國電影《熔爐》中，女學生為逃離校長魔爪躲入女廁，最終仍被校長發現的情節相似。（網絡圖片）

《熔爐》改編自同名網絡小說，旨在揭發光州仁和聾啞學校的學生遭教職員性侵犯及暴力對待的真人真事，但涉案者因權力階層極力掩蓋真相，最終得以逍遙法外。電影上映後喚起外界重新關注此案，輿論壓力促使警方成立專責小組重新調查案件，其中原獲判緩刑的前教職員金先生，在2012年7月被改判入獄12年。