九合一大選｜陳時中倡用智能廁板　宣傳片被批「將性騷擾當有趣」

民進黨台北市長參選人陳時中昨（3日）公布「北市公廁免治馬桶（智能廁板）」政見，宣傳影片卻出現類似韓國電影《熔爐》的廁所窺視橋段，各界負評如潮，連民進黨立委范雲都表示不妥；陳時中陣營昨將影片緊急修正後重新上架，刪除陳時中從隔壁廁所探頭窺看網紅「四叉貓」的畫面。



台灣總統蔡英文昨晚在Facebook指出，台北現在最需要的就是一位能夠帶領台北往前走的領導者，民進黨推出最強的市政指揮官陳時中，要帶領台北；這段時間，「阿中已陸續公布他的競選政見，每一項都對症下藥。」

陳時中以智能廁板作政見宣傳，當中窺視橋段遭挨轟：

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陳時中昨公布與四叉貓合拍的政見宣傳片，影片一開始，四叉貓在公廁上廁所，卻找不到衛生紙，只好一臉苦惱詢問隔間廁所的人有沒有衛生紙？此時就有免治馬桶的坐墊垂下來，抬頭一看，竟然是陳時中從隔壁廁所探頭出來微笑比YA。記者會現場雖然笑聲不斷，但在網絡上負評如潮，甚至被網友質疑像校園性侵案的韓國電影《熔爐》。

陳時中宣布，他將優先把市府管轄的7200個坐式馬桶汰換成免治馬桶，若以台產免治馬桶一個要價6000元（新台幣，下同）計算，粗估將花費4320萬，但尚未計算後續維修、保養及免治馬桶所需的水電費等。

不過，國民黨台北市議員王鴻薇說，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說可能是一輩子的陰影，陳時中或許覺得很好笑，但對受害者將是二度傷害，她要嚴厲譴責。議員鍾沛君說，參選人競選廣告拍到要加註警語，陳時中可能是第一人，該影片涉嫌違反「社會秩序維護法」，她要求陳時中道歉、下架這支病態的廣告。議員徐巧芯酸，「陳時中的團隊裡是不是有人很討厭他、要害他？」

范雲昨說，得知影片內容後，第一時間向陳時中競選總部表達，任何會造成性騷擾印象的文宣皆不妥，應立刻修正，競總也立刻調整改變內容，「性別友善的城市，我們會繼續一起努力」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，目標應該是提升整體公廁的清潔衛生品質，台北市還有交通、都更等市政議題，這些都比馬桶重要。台北市長參選人黃珊珊說，把偷窺當創意、把妨礙秘密與性騷擾當有趣，難道就是陳時中想要達到的文明城市嗎？

民眾黨立委蔡壁如質疑，台北市總共一萬四千多個公廁馬桶，為何只有半數公廁馬桶裝設免治馬桶，而且免治馬桶成本高，陳時中從擔任指揮官至今就只會大撒幣做事情。

陳時中昨表示，團隊立即修正內容，影片已下架更新。但免治馬桶代表的是信心和關心，是民眾使用方便性、安全性和清潔性，不是說做了免治馬桶就不顧清潔，還是要關心公廁整體政策。

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