台灣五旬女山友攀百岳郡大山 如廁失足跌落70米深谷 頭部重創亡
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣南投縣信義鄉南三段郡大林道意外事故，不幸傳回死訊，一名56歲林姓女山友今日（5日）清晨6時在宿營地上廁所時，不小心摔落70米深山谷，頭部重創死亡，南投消防局表示，待明天（6日）天晴後，回報座標，再申請直升機實施傷患吊掛作業。
南投消防局大隊長林正宜指出，這名女山友清晨6時在宿營地上廁所時，不小心摔落山谷，領隊回報頭部嚴重受創，因而請求救援。消援人員由郡大林道33公里處出發，徒步前往43公里出事地點，下午1時43分回報女山友已明顯死亡，致命傷在頭部，並開始有屍僵的現象。
消防員徒步揹屍 還需再宿營一夜待直升機前來吊掛（點擊放大瀏覽）：
+5
南投消防局表示，今天清晨6時18分接獲報案，一支8人登山隊於8月27日由花蓮瑞穗入山，攀爬南三段，預計今天下山，但一名林姓女山友不幸清晨6時，於郡大林道43公里處摔落山谷，深度不只20米，而是超過3倍的山谷，頭部嚴重受創，請求救援。
由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石倒木，道路已全面中斷，車輛無法進入，南投林務局已請施工廠商沿路往上清除，但為安全遇雨無法施工，情況十分危急。
南投消防局為加速救援時效，申請直升機上午10時32分降落和社停機坪，11時03分搭載6人救援人員降落郡大林道36公里支線停機坪趕赴現場救援。
大隊長林正宜指出，搜救人員經2個多小時徒步前往事故地點後，發現女山友已明顯死亡並出現屍僵現象，目前正在包裹遺體，準備背負上林道，先回到36公里停機坪處紮營，由於現場起大霧中，計劃再宿營一夜，待明天天晴後，屆時回報座標，再申請直升機實施傷患吊掛作業。
37歲女行山失足落水疑遭急流漩渦吸入 卡進石縫後受困溺斃台女「半裸攻頂」惹爭議 IG揭山野大解放非首次 本尊這樣解釋再有「T-back豪放女」影片流出 乍看如下半身赤裸登山惹網民熱論「山野香奈兒」童貞殺式衣着行山惹圍觀 IG示範更多火辣名牌穿法台灣山野系美女收錢開「淨山團」 竟把大批歷史文物當垃圾丟掉馬雅神廟原來可以爬？超長樓梯極陡峭似攀山 06年曾發生恐怖意外台網友行山奇遇 迷路竟獲「狗老大」指揮手下帶落山 過程超爆笑
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】