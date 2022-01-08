馬雅神廟原來可以爬？超長樓梯極陡峭似攀山　06年曾發生恐怖意外

【馬雅文明／瑪雅文明／古文明】有個台灣網民在PTT八卦版貼了一篇新聞。新聞提到有個墨西哥女子爬上著名的奇琴伊札遺址的羽蛇神廟（或叫做庫庫爾坎神廟），引發有些網民問說：「馬雅神廟真的能爬嗎？」



其實這個問題很簡單，先說結論：每個遺址和每座神廟都不一樣。請看狀況＆量力而為！

目前幾個比較著名的馬雅遺址，像是提卡爾、奇琴伊札，遺址中的神廟大部分都禁止攀爬，開放攀爬的幾乎都在旁邊架好梯子，可以讓你走木梯或是鐵梯上去。

【圖輯】點圖放大看筆者於馬雅神廟實地考察拍下的照片👇👇👇

就算開放，有膽才能正面上

或許會有人問：「這樣太不原汁原味了！我就是想從正面上！」其實也不是不行，畢竟我們古馬雅人就是這樣爬上去的。只是，馬雅人在建築神廟時，為了從空間與視覺上呈現莊嚴的感覺，幾乎所有的神廟階梯都非常陡峭。走階梯上神廟真的是在「爬」神廟，身軀幾乎貼著樓梯，如果往後看，就好像走在懸崖上一般。如果是膽子比較小的人，一定會嚇破膽。

單憑文字，大家可能感受不到這個威力。2020年二三月，那時候疫情還沒全球大爆發，筆者很幸運的海底撈月，正好去了一趟中美洲，考察了一些以前沒去過的馬雅遺址，當然也爬了很多神廟。當時在馬雅潘，我爬了當地最高的庫庫爾坎神廟（是的，跟奇琴伊札的神廟同名），隨手拍了一支影片。如果有想要體會的人，可以看一下，感受現場攀爬的視角。

不過，我要先說明。馬雅潘遺址位於猶加敦的原野之中，前不著村，後不著店。我看到有些微弱的網路訊號，於是就開直播爬神廟了。結果訊號太差拖累畫質，播出來的影片相當「驚人」。對於影片畫質有很高標準的人，請不要點進去看。

【圖輯】由馬雅神廟影落嚟原來超恐怖！點圖放大看筆者於爬上神廟的片段👇👇👇

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至於新聞裡的奇琴伊札羽蛇神神廟，其實最早是可以攀爬的。但是2006年發生墜落事故後，從此禁止攀爬了。看了影片的人，應該更能理解為什麼要禁止，因為走原味樓梯爬太高真的很可怕。

沒膽觀光客也能享受美景

但是去馬雅遺址要幹嘛？就是要爬神廟啊！

因此，有些比較高聳但開放攀爬的神廟，就會在旁邊架上梯子，這樣就會安全許多。像是提卡爾的一號神廟（美洲豹神廟，也是《世紀帝國二》馬雅人的世界奇觀），人跟建築的比例長這樣，我是不敢原汁原味爬一波啦！

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在提卡爾遺址，四號神廟是大家一定都會爬的遺跡。神廟旁架有梯子，可以爬上去觀賞提卡爾最經典的樹海與神廟。

當然，提卡爾也有一些比較小的神廟開放，像是雙胞胎神廟建築群，是只有提卡爾跟Yaxha' 少數幾個遺址才有的建築樣式。在提卡爾，許多人都會去稍微爬一下暖暖身。但是要走下去的時候，雖然神廟不算高，還是有點心理障礙。

筆者這幾年在中美洲，陸陸續續也爬了幾十座神廟吧。要說印象深刻的，大概就是2019年去Yaxha' 爬上神廟看著夕陽落入Yaxha' 湖。當場超級安靜，只有雨林的鳥叫聲以及自己呼吸的聲音。與其說是觀賞落日，不如說像是一個儀式，相當推薦。

所以說，馬雅神廟不是不能爬，請量力而為。如果對於自己下神廟沒有信心的人，請盡量選擇有架梯子的神廟攀爬。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：馬雅人，原文：馬雅神廟到底能不能爬？】