台灣疫情｜增3.6萬本土個案多21死　16歲長期臥床女成最年輕死者

台灣中央流行疫情指揮中心今日（6日）公布，當地新增36393宗新冠肺炎本土個案，新增49宗中重症，再多21人死亡，另增314宗境外輸入個案。



新增確診數較上周同期上升16.7%，而新增死亡個案年齡介於16歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中最年輕死者為一名16歲少女，該少女本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，未曾接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，該個案在8月22日快篩陽性確診，27日因背部出現蜂窩性組織炎到急診住院，檢查發現有肺炎狀況，經治療後病情仍惡化，終在9月2日死亡，死因為肺炎及新冠病毒感染。

據指揮中心統計，今年截至昨日（5日），本土輕症、無症狀個案累計5398789宗、佔99.55%；中症累計13769宗、佔0.25%；重症累計10768宗、佔0.2%，其中死亡累計9261人。

另外，因應個案增加，昨日口服抗病毒藥物領用量攀升，創6月27日來新高。據統計，昨日共開6827人份新冠口服抗病毒藥，其中輝瑞的倍拉維共5470人份、默沙東的莫納皮拉韋1357人份，今年以來累計開立約544420人，包括共447482人倍拉維及9萬6938人份莫納皮拉韋。羅一鈞強調，藥物存量還夠用3個月，無須擔心藥物不足。