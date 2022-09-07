楊丞琳「吃海鮮奢侈論」遭台內政部諷「笑死」　藍營批搞網絡霸凌

台灣藝人楊丞琳因在大陸綜藝節目說出「我是廣東人」、「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的」等言論而備受爭議之際，台灣內政部周二（6日）在社交網站發文教民眾面對詐騙的最佳回答，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，結果被國民黨團周三（7日）質疑是在網絡霸凌。對此，民進黨團幹事長羅致政回應表示，沒有霸凌問題，內政部只是要凸顯說的話與事實落差很大的情況。



近期詐騙問題備受全台關注，內政部周二在Facebook專頁發文教民眾以嘆詞「笑死」作為面對詐騙的最佳回答，並列舉出7大範例，當中「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」一例遭質疑是在諷刺楊丞琳。

事件引起正反兩極評價，有不認同做法的網友更造句反諷「笑死，竟然有政府直接發文嘲笑國民」。對此內政部長徐國勇表示，不要把小編貼文當作是在罵人，又強調自己支持年輕人以這樣創意宣導反詐騙。

台灣內政部列舉7大可用「笑死」回答的詐騙範例，當中第7例被指針對楊丞琳的「吃海鮮奢侈論」。（Facebook@台灣內政部）

而國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及副書記長林思銘等人就事件在立法院召開記者會，李德維批評，對於藝人的發言，內政部竟可用粉絲專頁做出類似網路霸凌的事，可是當台灣民眾被詐騙身陷柬埔寨時，卻沒看到內政部反應有多快。

李續指，徐國勇不斷參與民進黨台北市長參選人陳時中的輔選行程，且其女兒也在競選團隊中，這不禁令人質疑，徐領導下的內政部是否開始在選舉議題上進行發揮。他進一步稱，希望內政部在台灣民眾有危險、危機的時候快速反應，而非見到藝人的某些發言就立刻站出來回應。

對於國民黨的意見，民進黨立法院黨團幹事長羅致政認為內政部沒有霸凌問題，因涉事藝人的說法讓絕大多數的台灣民眾都無法接受，有關發文可能只是反諷，或是要凸顯說的話與事實落差很大的情況。

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今次事件緣於楊丞琳早前亮相大陸節目《還有詩和遠方》期間提到自己成長背景時稱：「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生（李榮浩）是蚌埠人...我覺得就是有人生閱歷的人，還是很厲害，我來這節目很想要跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧嘛，因為小時候書真的讀得不多，就真的是太早出來工作了。」

楊又在節目提到由於家中經濟壓力，自己在台灣其實沒吃過什麼海鮮，「吃海鮮是奢侈的在那」，結果言論惹來極大迴響，她隨後更關閉所有社交網留言功能。