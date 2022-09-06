楊丞琳「台灣吃海鮮很奢侈」惹爭議　陸網紅：她早年很愛嘲中國人

【楊丞琳／廣東人／海鮮】藝人楊丞琳出道多年，不只演歌雙棲，還在2019年宣佈和同為音樂人的李榮浩結婚，二人不時透過社群平台隔空放閃，豈料她日前在大陸綜藝節目的言論，包括「我是廣東人」、「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的」等，掀起兩極熱議。對此，經常針對時事發表看法的網紅「廣告小妹」就透露，其實早年楊丞琳是不少大陸人的黑名單，直到後來嫁給李榮浩才慢慢洗白。



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來自中國大陸的廣告小妹，之後嫁到台灣成為台灣媳婦，也經常會針對時事發表看法，而對於楊丞琳的「吃海鮮奢侈事件」，她9月5號在社交平台上發文透露，其實楊丞琳早年因為經常嘲諷大陸人，而上了不少她大陸同胞的黑名單：「我是對此還好，但要說好感也是真的沒有。」至於楊丞琳後來在大陸成功洗白，也是因為李榮浩。

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針對楊丞琳是否為廣東人一事，廣告小妹表示，這部分應算是個人認知的不同，無法評論，但對於楊丞琳認為「在台灣吃海鮮是一種奢侈」，廣告小妹則坦言，她在看完影片後，較傾向於解讀成「在台北吃海鮮蠻奢侈」。廣告小妹認為，飲食一直都是一種相對論，就拿「吃海鮮」來說，台北會比澎湖奢侈、弱勢族群會比其他人奢侈。

廣告小妹表示，楊丞琳15歲出道，直到20歲都還處於溫飽階段，再加上前幾年又沒賺什麼錢，名氣上升後的收入又拿來還債：「她若說她成名前吃海鮮奢侈，我相信；但影片又講得很模糊，X，這票藝人幹嘛講話都講不清楚，給我李榮浩寶貝招黑，氣氣氣氣氣！」最後針對「吃海鮮」一事，廣告小妹直言，台灣整體上可說是和「奢侈」搭不上邊：「台北缺的是地道各國料理，這點咱移民大本營紐約贏。」

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