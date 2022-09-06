楊丞琳「台灣吃海鮮很奢侈」惹爭議　陸網紅：她早年很愛嘲中國人

撰文：中天快點TV
出版：更新：

【楊丞琳／廣東人／海鮮】藝人楊丞琳出道多年，不只演歌雙棲，還在2019年宣佈和同為音樂人的李榮浩結婚，二人不時透過社群平台隔空放閃，豈料她日前在大陸綜藝節目的言論，包括「我是廣東人」、「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的」等，掀起兩極熱議。對此，經常針對時事發表看法的網紅「廣告小妹」就透露，其實早年楊丞琳是不少大陸人的黑名單，直到後來嫁給李榮浩才慢慢洗白。

【圖輯】楊丞琳靠李榮浩成功在大陸洗白？點圖放大看網紅「廣告小妹」揭穿失言風波背後玄機👇👇👇

+6

來自中國大陸的廣告小妹，之後嫁到台灣成為台灣媳婦，也經常會針對時事發表看法，而對於楊丞琳的「吃海鮮奢侈事件」，她9月5號在社交平台上發文透露，其實楊丞琳早年因為經常嘲諷大陸人，而上了不少她大陸同胞的黑名單：「我是對此還好，但要說好感也是真的沒有。」至於楊丞琳後來在大陸成功洗白，也是因為李榮浩。

圖輯】點圖放大看更多楊丞琳IG靚相👇👇👇

+18

針對楊丞琳是否為廣東人一事，廣告小妹表示，這部分應算是個人認知的不同，無法評論，但對於楊丞琳認為「在台灣吃海鮮是一種奢侈」，廣告小妹則坦言，她在看完影片後，較傾向於解讀成「在台北吃海鮮蠻奢侈」。廣告小妹認為，飲食一直都是一種相對論，就拿「吃海鮮」來說，台北會比澎湖奢侈、弱勢族群會比其他人奢侈。

廣告小妹表示，楊丞琳15歲出道，直到20歲都還處於溫飽階段，再加上前幾年又沒賺什麼錢，名氣上升後的收入又拿來還債：「她若說她成名前吃海鮮奢侈，我相信；但影片又講得很模糊，X，這票藝人幹嘛講話都講不清楚，給我李榮浩寶貝招黑，氣氣氣氣氣！」最後針對「吃海鮮」一事，廣告小妹直言，台灣整體上可說是和「奢侈」搭不上邊：「台北缺的是地道各國料理，這點咱移民大本營紐約贏。」

【同場加映】楊丞琳自爆7日唔洗頭嚇窒工作人員　盤點圈中七位「污糟貓」女藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+16
楊丞琳內地言論再惹引爭議：我在台北長大但我是廣東人楊丞琳上內地節目跳aespa《Next Level》　播英文原曲惹網民狠批楊丞琳親授可愛丸子頭綁法　短髮女生簡單2步驟　清爽髮型GET乘風破浪｜網傳第4季選手名單　許靖韻越級挑戰梁靜茹李玟詹雯婷王心凌與楊丞琳成功晉身內地天后　蔡依林因少說一句話掉粉30萬表態「只有一個中國」惹台網民不滿　楊丞琳王心凌社交媒體遭洗版

延伸閱讀：

魚油吃錯恐有反效果？醫曝3大挑選重點：不是越大顆越好

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

楊丞琳
台灣藝人動向
中天快點TV