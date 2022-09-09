英女王逝世｜蔡英文表深切哀悼及誠摯慰問：感念為世界和平貢獻

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。

在台灣，總統府發言人張惇涵今日（9日）表示，蔡英文總統代表台灣政府與人民，向英國政府及大英國協人民致上深切哀悼之意，並向繼任的英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）及王室家屬致以誠摯慰問。總統並指示「外交部」及駐英處，向英國政府表達誠摯的悼念及慰問。



圖為英女王2022年9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡會見卓慧思（Liz Truss），並任命她為首相（AP）

張惇涵表示，伊利沙伯女王領導英國70年，深受英國人民愛戴，亦備受國際社會推崇。從二戰時期首位從軍的女性王室成員，到登基之後，帶領英國走過漫長的冷戰年代，到面對當前威權擴張主義，歷經不同的時代變遷與挑戰，伊利沙伯女王所領導的英國，始終是全球民主不可或缺的中堅力量。

張惇涵稱，伊利沙伯女王的辭世，是英國及國際社會的巨大損失，祈願伊利沙伯女王安息，盼望王室家屬節哀保重。「台灣與英國同心，感念女王畢生為世界和平與繁榮的貢獻；台灣也會與英國協力，持續為共同的理念價值而努力。」

蔡英文還在Twitter帳號中發文表示，對於伊利沙伯二世女王陛下的逝世，「我向英國王室、英國和英聯邦表示最深切的哀悼。台灣紀念並慶祝她的領導和服務生涯，為世界各地的人們樹立了榜樣。」

I extend my deepest condolences to the Royal Family, the United Kingdom & the Commonwealth on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Taiwan remembers & celebrates her life of leadership & service, which set an example for people around the world. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) September 8, 2022

另外，台灣的行政院長蘇貞昌亦透過Facebook表示，伊利沙伯女王畢生奉獻公益、國家與王室，備受人民愛戴景仰，更領導國家團結走過戰爭、應對時代急遽更迭，她的堅定身影，將永遠受世人緬懷。

蘇貞昌表示，聽聞英國女王伊利沙伯二世辭世消息，他要代表行政團隊，向英國與大英國協諸國全體國民致上深深的哀悼。

蘇貞昌說，世界告別一位重要領導者，我們同感惋惜不捨，也感念伊利沙伯女王一生為世界和平與繁榮的貢獻。