英女王逝世｜首位訪華的英國君主　《環時》讚「中英友好推動者」

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）8日逝世，在大陸也受到關注。其生前唯一一次訪問中國大陸，即1986年的行程，也被不少媒體追憶，更強調該次行程推動了大陸跟英國的關係。

（編按：據內地傳媒報道，是次訪問為英國君主對中國的首次訪問，訪問結束後她轉往當時為英國殖民地的香港訪問。）



環球時報旗下微信公眾號《樞密院十號》9日發文悼念伊利沙伯二世，指出「伊利沙伯二世女王長期關心和支持中英友好，是中英關係發展的親歷者和推動者」。

伊利沙伯二世曾偕夫婿菲臘親王（Prince Philip，另譯「菲利浦親王」），在1986年訪問大陸，其間走訪北京、上海、西安、昆明、廣州等城市；參觀了長城、西安秦兵馬俑博物館、紫禁城等景點。

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文章稱，伊利沙伯二世當時在北京人民大會堂的國宴上表示，「大約390年前，我的先輩伊利沙伯一世寫信給萬曆皇帝，希望英國與中國之間能夠發展貿易。不幸，那封信沒有能送到中國皇帝的手中。還好，如今的郵政服務有所改善……你們邀請我們訪問這裡的消息安全抵達英國，我很高興能接受」。爾後伊利沙伯二世也在返程訪問香港。

文章特別強調，時任中國國家主席李先念告訴女王，她的訪問「有力地推動了兩國關係的深化」。威廉王子2015年3月1日至3日訪問北京、上海和西雙版納，成為自女王歷史性訪問中國大陸後第一位訪陸的英國王室成員。安妮公主（Princess Anne）於2017年7月訪陸，慶祝雙方建立大使級外交關係45周年。

中國國家主席習近平2022年即兩度向伊利沙伯二世致電，一次是祝賀她登基70周年，另一次是就女王感染新冠病毒致以慰問並祝其早日康復。

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