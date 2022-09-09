台灣回收工廠恐怖意外　32歲越南移工不慎跌入磨碎機成碎屍

台灣彰化縣芳苑鄉一間回收工廠9月9日傳出恐怖意外，一名32歲泰姓越南籍移工上班時突然失蹤，同事緊急調閱監視器，才發現泰姓男子不慎跌落設備槽中，遭機器絞碎死亡。涉事工廠已被勒令停工，後續將依法開罰3萬元以上、30萬元以下（新台幣，下同）；跌落原因，則有待進一步調查。



台灣警方初步調查，死亡事故發生在早上近8時。工廠人員上班時，發現絞碎機內有大量碎肉，緊急清查廠內員工，發現泰男失蹤。調閱監視器後，確認泰男失足跌落機器被絞成碎肉慘死，由於機槽內滿是屍塊，須現場人員拆解機器清除，該工廠也緊急停工。

中區職業安全衛生中心主任李文進表示，初步了解，設備槽附近沒有防護，因此人員才會不慎跌落，將依法開罰3萬元以上、30萬元以下。台媒《ETtoday新聞雲》報道指，一旁同樣來自越南的移工同事在得知泰男死訊後情緒十分悲痛，一度哭到雙眼紅腫。

據當地仲介公司人員指出，32歲的泰男已婚。2018年到台灣後都受雇在該回收工廠，由於遺體相驗需家屬簽名，已通知他在越南的家人簽委託書，目前尚未跟廠方談到後續撫卹補償相關問題。

台灣勞工處對此表示，待職安署鑑定報告後，再進一步加強輔導，對罹災個案及家屬，也會提供相關雇主補償說明。

台媒中央社指出，台灣為防範新冠疫情，自2021年5月19日暫緩所有移工入境，並於2022年2月15日啟動第2階段移工專案引進，菲律賓、越南這兩個移工來源國在列。

台灣2021年是越南的最大雇主地，共有近2萬名移工赴台，不過台灣恢復引進越南移工的政策，並未立刻引發市場「報復性反彈」，剛開放時報名的勞工每日僅得30件，與先前單日約300件相差甚遠。

近日台灣接連發生工安意外。9月5日，高雄市阿蓮區中山路一間工廠60歲劉姓工人，被6桶50公斤，總重達300公斤的螺絲滾落重壓，送醫不治。高雄市勞工局表示，初判為固定式起重機進行吊掛作業，誤鈎船型桶的吊耳導致船型桶倒塌壓死，現場勒令停工，雇主涉違反職安法將處3至30萬元罰鍰。