成都美女攝影師神還原《山海經》場景　中國神獸造型不輸大電影

說起中國神鬼志異的古籍，相信很多人的腦海中都會出現《山海經》吧？像是大名鼎鼎的九尾狐、眾所周知的四大凶獸；包括我們耳熟能詳的「黃帝大戰蚩尤」的神話故事，都是出自其中；在吃貨心中《山海經》更是一本上古食譜！這樣光怪陸離的經典之作，誰沒在腦海中有一個構想呢！



我們也就是想想，但是這位來自成都的95後女孩，微博@愛攝影的煥煥卻將這本玄妙的世界變成了現實！今天，我們就一起來看看她是如何還原《山海經》的！

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當《山海經》照進現實

其實現在很多博主會把《山海經》當做創作元素，我們常見的多是一些創意妝容，但是煥煥的「還原」不一樣， 從妝造到環境 ，全部盡力模擬到位！

「青丘之山有獸焉，其狀如狐而九尾，其音如嬰兒，能食人，食者不蠱。」九尾狐最顯眼的特徵就是九條大尾巴了，這裡每一條的形態都是不同的，分散開來特別有動感！和落葉互動的畫面，就好像一個剛化形的小狐狸，以懵懂的人類形態感受這個世界。「丹穴之山，有鳥焉，其狀如雞，五采而文，名曰 鳳皇 。」棲於梧桐，等著百鳥朝鳳的霸氣神態可以說非常到位了。

「 西王母 其狀如人，豹尾虎齒而善嘯，蓬髮戴勝，是司天之厲及五殘。」這是道教中至高無上的女神，在黃帝戰蚩尤的時候幫了不少忙，看這個形象就不明覺厲了！除此之外還有「狀如梟，人面四目而有耳，見則天下大旱」的 顒 。「狀如狸，一目而三尾」的 獾， 等等小獸都被煥煥一一還原。

不僅是異獸的個人「寫真」，有時候畫面上還會帶一點劇情的延伸，就比如「 應龍」和「女魃」。應龍， 曾輔助軒轅黃帝斬殺蚩尤，並且幫助大禹治水，神力耗盡「不復得上」，便成了民間能給大旱之地帶來雨水的瑞獸。在大戰中幫助黃帝的女魃 ，同樣是神力耗盡「不復得上」，卻因為司掌「旱」，所居之地常年不下雨而被人驅逐，在山海經中有關她的後續就是被黃帝安置在赤水之北，所以她也是 「赤水女子獻」 。在煥煥的劇本中，兩個本沒有過多交集的神，相遇相知，互生情愫。

我們能看到，這些還原的精怪小獸都是非常美的，是因為煥煥說， 「山海經裡面的怪其實很多描述的比較猙獰，但我更願意相信它其實是善良的、漂亮的」 。

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神獸鬼怪的成片，來之不易！

煥煥的本職工作就是攝影師，把《山海經》現實化的想法很早之前就有了，而且對她來說， 《山海經》這個系列就是純愛好，並不靠它來盈利 ，所以在拍攝《山海經》之前，都是要先完成賺錢的工作的！態度上如此堅決，看過煥煥拍攝的過程後，日站君只想說， 還原《山海經》，她是認真的！

從2017年發布的第一個作品 「乘黃」 ，到現在已經陸陸續續還原了30個左右的角色。還原每一個異獸都不止是參考《山海經》這一本古籍，而是需要查閱各種與其相關的資料，再打個草稿，畫出來之後就是需要找材料了。

我們就以 「肥遺」 舉例，這身衣服需要幾千根羽毛，都是她一根一根粘上去的，僅這件服裝就要四、五天才能全部弄完。在很多人看來，大多道具都是可以後期完成的，但是煥煥不想，按照她的話說， 「能夠前期做完的絕不後期」！基本上，需要一個月的時間才能做出完整的作品。

不僅是在妝容、服裝上的還原，煥煥在 封面新聞 的採訪中說，「書中對這些神獸都有很詳細的描述記載，比如它的生長環境，和體貌神態等等」，她不想拍成只是藉鑑古籍元素的樣子。所以， 為了盡可能的符合角色的形象、還原當時的場景 ，她去了很多地方。拍攝蠱雕時去了 額濟納旗。拍攝九尾狐和《嶺南異物誌》的南海蝴蝶時，去了敦煌酒泉。

在中國新聞網的採訪中，煥煥說， 拍攝的過程模特特別的辛苦，而且還有一定危險性。就像是她的哥哥，拍鮫人嘛，每年都會被她扔水裏一次，青城後山的水，就算是七月份的盛夏水都是刺骨的。拍攝畢方的模特，是特意飛回來幫助煥煥的。畢方主火，拍攝的時候特意等到天黑在周圍點上火把，據說這位模特同學怕火，煥煥在拍的時候特別怕燒到他！去胡楊林的時候，因為拍的太晚，車子拋錨在沒信號的戈壁上，大家凍得直哆嗦，或者是拍著拍著突然從周圍爬出兩條蛇等等突發情況。

煥煥很感謝陪著她「上天下海」的模特們 ，這些被她親切成為 「小妖精」 的模特都是她從身邊朋友「抓」的，當然 這些朋友都是支持她，不收費的！

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這個系列會一直拍下去！

拍攝《山海經》系列已經有 4個年頭 了，現在的煥煥有時候會分享妝面、自己的日常，而很多時候，日常也是跟創作相關的。就像是去年9月份，煥煥他們在拍一個跟《山海經》相關的大型紀錄片，連續10天平均就睡三四個小時！

堅持做自己喜愛的事的人總有著不能被忽視的閃光點。2018年，煥煥就先後被華西都市報、中國日報報導，看來走紅國際只是時間上的問題！今年6月份 ，更是被中國新聞網採訪報導，#95後攝影師還原山海經遠古神獸#的話題一舉衝上熱搜，讓更多的人看到這些攝影作品。

在視頻中煥煥說，「我希望這個《山海經》系列可以一直拍下去，中國的童話故事也好、神獸故事也好， 我想通過這些讓大家知道，中國的這些神獸是我們獨特的一個文化體系，它們特別有魅力」！

煥煥構想中的山海經異獸已經照進現實，還原的過程或許枯燥、乏累，面臨種種困難，但她身邊有很多幫助她的「小妖精」， 為了這個系列，她不遺餘力、不求利益 ，只是為了還原神話世界。

詭譎瑰麗的攝影作品給川流不息的現代都市帶去一絲有關上古的幻想、更多對社會的思考，這是讓她驕傲的事，也是 她熠熠發光的魅力點， 讓無數看客為之動容，期待她後續的作品！

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